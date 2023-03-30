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30 марта 2023, 18:01 Читати українською

Правоохранители разоблачили мошенников, укравших со счетов граждан ЕС 160 миллионов в гривневом эквиваленте

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников, похищавших деньги с банковских счетов граждан ЕС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников, похищавших деньги с банковских счетов граждан ЕС.
Фото: СБУ

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Злоумышленники специализировались на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза из-за фишинговых ссылок в популярных интернет-магазинах.

По оперативным данным, с февраля прошлого года дельцы обманули более 1 тыс. жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.

Задержание

В ходе следственно-оперативных действий в Украине задержан организатор группировки и его сообщник.

Кроме того, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них — граждане Беларуси.

По данным следствия, организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ИТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet.

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Как работала схема

Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о продаже популярных товаров по привлекательной цене.

Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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