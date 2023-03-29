В Германии создали мобильное приложение AusweisApp2, с помощью которого украинцы могут получить ряд электронных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В Германии для украинцев создали мобильное приложение с электронными услугами
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Через AusweisApp2 можно подавать в цифровом виде заявления, которым пришлось бы лично идентифицировать себя в государственном органе.
Также украинцы могут не выходя из дома открыть банковский счет, подать заявление на получение поддержки по Федеральному закону о содействии образованию или зарегистрироваться в Федеральном агентстве занятости.
Читайте также: Три четверти украинцев в Германии живут в частном жилье
Для этого необходимо загрузить AusweisApp2 на смартфон или планшет. Далее считать с помощью функции NFC электронный вид на жительство.
Приложение AusweisApp2 можно загрузить из Apple App Store, Google Play Store и Huawei App Gallery.
Комментарии