В Германии для украинцев создали мобильное приложение с электронными услугами

В Германии создали мобильное приложение AusweisApp2, с помощью которого украинцы могут получить ряд электронных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Через AusweisApp2 можно подавать в цифровом виде заявления, которым пришлось бы лично идентифицировать себя в государственном органе.

Также украинцы могут не выходя из дома открыть банковский счет, подать заявление на получение поддержки по Федеральному закону о содействии образованию или зарегистрироваться в Федеральном агентстве занятости.

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Для этого необходимо загрузить AusweisApp2 на смартфон или планшет. Далее считать с помощью функции NFC электронный вид на жительство.

Приложение AusweisApp2 можно загрузить из Apple App Store, Google Play Store и Huawei App Gallery.