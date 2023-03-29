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29 марта 2023, 13:46 Читати українською

В Германии для украинцев создали мобильное приложение с электронными услугами

В Германии создали мобильное приложение AusweisApp2, с помощью которого украинцы могут получить ряд электронных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В Германии создали мобильное приложение AusweisApp2, с помощью которого украинцы могут получить ряд электронных услуг.
Фото: freepik.com

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Через AusweisApp2 можно подавать в цифровом виде заявления, которым пришлось бы лично идентифицировать себя в государственном органе.

Также украинцы могут не выходя из дома открыть банковский счет, подать заявление на получение поддержки по Федеральному закону о содействии образованию или зарегистрироваться в Федеральном агентстве занятости.

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Для этого необходимо загрузить AusweisApp2 на смартфон или планшет. Далее считать с помощью функции NFC электронный вид на жительство.

Приложение AusweisApp2 можно загрузить из Apple App Store, Google Play Store и Huawei App Gallery.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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