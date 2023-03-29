В Европоле рассказали, как мошенники могут использовать ChatGPT

Европол предупредил о потенциальном злоупотреблении чат-ботом ChatGPT для попыток фишинга, дезинформации и киберпреступности. Об этом сообщает Reuters.

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«Поскольку возможности LLM (больших языковых моделей), таких как ChatGPT, активно совершенствуются, потенциальная эксплуатация этих типов систем искусственного интеллекта преступниками создает мрачную перспективу», — заявили в Европоле.

Три сферы преступности

Правоохранительные органы ЕС выделили вредное использование ChatGPT в трех областях преступности:

фишинга;

целенаправленного преследования жертв;

создание и распространение дезинформации.

«Способность ChatGPT создавать чрезвычайно реалистичный текст делает его полезным инструментом для целей фишинга», — заявили в Европоле.

Благодаря своей способности воспроизводить языковые шаблоны, чтобы имитировать стиль речи конкретных лиц или групп, чат-бот может использоваться преступниками для преследования жертв.

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Отмечается, что способность ChatGPT создавать аутентичный текст со скоростью и масштабом делает его идеальным инструментом для пропаганды и дезинформации.

«Это позволяет пользователям генерировать и распространять сообщения, отражающие определенный нарратив, прилагая относительно небольшие усилия», — отметили в Европоле.

Также Европол заявил, что преступники с небольшими техническими знаниями могут использовать ChatGPT для создания вредоносного кода.