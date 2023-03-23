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23 марта 2023, 18:57 Читати українською

В Украине планируют установить среднюю скорость мобильного интернета

В Минцифре предлагают ввести среднюю скорость мобильного интернета по всей Украине. Она должна составлять не менее 2 Мбит/сек. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минцифре предлагают ввести среднюю скорость мобильного интернета по всей Украине.
Фото: freepik.com

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«Средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек. Этого минимально достаточно, чтобы „зумиться“ с коллегами со смартфона в пути. Публиковать ли видео в инстаграм и обмениваться файлами без Wi-Fi», — написал Федоров.

Как отметил министр, такая скорость должна быть во всех населенных пунктах и на дорогах, где есть мобильная связь.

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В городах фактический показатель значительно выше, а вот в некоторых селах — наоборот, из-за меньшего количества базовых станций.

«Скорость — один из показателей, который операторы используют как конкурентное преимущество. Однако в новом законе об электронных коммуникациях такого показателя нет. Поэтому государство не сможет проверять, действительно ли везде достаточная скорость загрузки», — пояснил Федоров.

Он рассказал о готовящихся изменениях к законодательству, которые позволят государству контролировать скорость мобильного интернета.

«А вам — тестировать ее и влиять на качество мобильного интернета. Чтобы двигать эту идею дальше, важно мнение каждого из вас», — добавил Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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