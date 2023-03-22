В Украине работает более 42 тысяч терминалов Starlink. Государство на них ничего не тратит — Федоров

Украинские государственные структуры используют около 42 тысяч терминалов спутниковой интернет-связи Starlink. Их работу оплачивают международные партнеры. Об этом вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью Deutsche Welle.

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«Все Starlink Украина получила через нашу команду, которая сотрудничает с правительствами других стран. Компания SpaceX обеспечивает логистикой, партнеры помогают финансово, мы получаем специальную цену уже с абонплатой», — пояснил он, подчеркнув, что из государственного бюджета на спутниковую связь «тратится ноль гривен».

Федоров называет компанию SpaceX американского бизнесмена Илона Маска одним из самых частных доноров, чей вклад в борьбу против российской агрессии оценивает более чем в $100 млн.

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В начале февраля главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотуэлл заявила, что Starlink, который украинская армия активно использует в противодействии российской агрессии, «никогда не был предназначен для использования в виде оружия». По ее словам, компания ограничила возможности управления военными беспилотниками с помощью Starlink.

Федоров утверждает, что «с работоспособностью „старлинков“ сегодня нет проблем».

«Они работают, все функции, которые они выполняли, они выполняют. Поэтому в этом направлении все под контролем», — заверил вице-премьер.

В то же время, он отказался отвечать на вопрос о конкретных последствиях заявлений Шотуэлл.