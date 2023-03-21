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21 марта 2023, 12:53 Читати українською

Синяя галочка в Facebook и Instagram: Meta запустила собственную подписку

Компания Meta запустила платную услугу подписки Meta Verified, позволяющую пользователям Facebook и Instagram подтверждать свои аккаунты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания Meta запустила платную услугу подписки Meta Verified, позволяющую пользователям Facebook и Instagram подтверждать свои аккаунты.
Фото: pixabay.com

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Стоимость подписки

Стоимость подписки Meta Verified составляет $14,99 в приложениях для iOS и Android и $11,99, если оформлять ее через сайт, но такая опция доступна только для Facebook.

Платная услуга подписки доступна в США, Австралии и Новой Зеландии. Ею могут воспользоваться пользователи, которым уже исполнилось 18 лет.

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Какие преимущества у Meta Verified

Проверка. Пользователи могут доказать, что их аккаунт настоящий с помощью государственного удостоверения личности.

Защита аккаунта. Активный мониторинг отслеживает другие аккаунты, которые выдают себя за вас. Также аккаунт защищен с помощью обязательной двухфакторной аутентификации.

Дополнительные функции. Пользователи Meta Verified получают эксклюзивные наклейки на Facebook, Instagram Stories и Facebook Reels, а также 100 звезд в месяц в Facebook, благодаря которым можно выразить свою поддержку другим создателям.

Прямая поддержка. Пользователи могут получить поддержку от реального человека.

Источник: Минфин
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