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20 марта 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Шантаж Путина, рост биткоина и сокращение комендантского часа

Шантаж продолжается: Путин грозится не продлевать «зерновое соглашение»

Владимир Путин продолжает шантажировать и винить Украину в вопросе экспорта продовольствия. Он угрожает выйти из «зернового соглашения».

Банковский кризис подтолкнул курс биткоина. Цена превысила $28 тысяч

Курс биткоина превысил $28 тыс. и обновил максимум с 11 июня 2022 года. По данным CoinGecko, вечером 19 марта стоимость первой криптовалюты достигла $28 509. На момент написания новости актив торгуется на уровне $28,232 тыс.

Наличная валюта перестала дешеветь: что будет с курсом доллара и евро на этой неделе

Главным возмутителем спокойствия на валютном рынке на этой неделе станет заседание ФРС по процентной ставке. Как всегда, в такие моменты пара евро/доллар будет лихорадить, что немедленно скажется на ценниках в украинских обменниках. Какие еще факторы будут влиять на гривну в ближайшие 5 дней, расскажет «Минфин».

Повторится ли американский банковский кризис в Украине? (опрос)

Официально: В Киеве сократят комендантский час с 26 марта

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 20 марта подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года. Она будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Какие ОВГЗ интересны украинцам и нужно ли подтверждать доходы при их покупке

За прошедшие две недели объемы покупок ОВГЗ выросли более чем в 5 раз. Это связано со значительным погашением годовых военных ОВГЗ и реинвестированием инвесторами полученных средств в новые выпуски. Что еще за это время произошло на рынке, «Минфину» рассказала Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.

Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse после продолжавшихся все выходные переговоров договорились о слиянии. В ходе операции Credit Suisse было оценено в $3,2 млрд — это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах.

Источник: Минфин
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