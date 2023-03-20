Главное за понедельник: Шантаж Путина, рост биткоина и сокращение комендантского часа

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 20 марта подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года. Она будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Какие ОВГЗ интересны украинцам и нужно ли подтверждать доходы при их покупке

За прошедшие две недели объемы покупок ОВГЗ выросли более чем в 5 раз. Это связано со значительным погашением годовых военных ОВГЗ и реинвестированием инвесторами полученных средств в новые выпуски. Что еще за это время произошло на рынке, «Минфину» рассказала Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.

Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse