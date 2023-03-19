С апреля 2023 года рецептурное лекарство в Украине будет продаваться по электронным рецептам. Но бумажные рецептурные бланки тоже будут доступны. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
С апреля все рецептурные лекарства будут продавать по е-рецептам
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Что известно
Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств, и подлежат отпуску по рецепту врача.
Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники, или врач-ФОП. Для этого заведения не требуется договор с НСЗУ.
Такой е-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ.
Рецептурное лекарство — это препараты, которые можно употреблять только по назначению врача. К ним относятся антибиотики, противосудорожные средства, гормональные лекарства, препараты для лечения сердечных заболеваний.
Ранее электронные рецепты врачи использовали, например, чтобы выписывать лекарства по программе «Доступные лекарства». А сейчас использование е-рецептов распространяется на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача.
Этот процесс будет постепенным: врачи смогут параллельно с е-рецептами пользоваться бумажными бланками.
В Минздраве объясняют, что е-рецепт вводят, чтобы сделать невозможным самолечение.
Комментарии - 8
Не раз читал на форумах о том что часто людям отказывают в приеме на работу, т.к. после внедрения е-систем, теперь за шоколадку в любого врача можно узнать все болезни любого человека, как часто и с чем он обращался и сколько был на больничном.
Вопросы:
1. Причём тут Дія? Хелси вроде от неё не зависит?
2. Если в Хелси мои данные о болезнях «потёрли» (вполне возможно за взятку от третьих лиц), и они остались только в бумажных медкартах? Или они только от меня скрыты и доступны только врачам? Соседские данные в его присутствии я читал (он мне показывал). Мне доступны только данные о декларациях с врачами, не более.
3. «за шоколадку» — буквально, или речь о более «вкусной взятке»?
Впрочем, мне это сейчас не актуально (я в Польше, и знаю что обо мне внесено в базу данных системы здравоохранения), но всё-же интересно.