С апреля все рецептурные лекарства будут продавать по е-рецептам

С апреля 2023 года рецептурное лекарство в Украине будет продаваться по электронным рецептам. Но бумажные рецептурные бланки тоже будут доступны. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств, и подлежат отпуску по рецепту врача.

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники, или врач-ФОП. Для этого заведения не требуется договор с НСЗУ.

Такой е-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ.

Рецептурное лекарство — это препараты, которые можно употреблять только по назначению врача. К ним относятся антибиотики, противосудорожные средства, гормональные лекарства, препараты для лечения сердечных заболеваний.

Ранее электронные рецепты врачи использовали, например, чтобы выписывать лекарства по программе «Доступные лекарства». А сейчас использование е-рецептов распространяется на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача.

Этот процесс будет постепенным: врачи смогут параллельно с е-рецептами пользоваться бумажными бланками.

В Минздраве объясняют, что е-рецепт вводят, чтобы сделать невозможным самолечение.