С апреля все рецептурные лекарства будут продавать по е-рецептам

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 марта 2023, 16:10 Читати українською

С апреля все рецептурные лекарства будут продавать по е-рецептам

С апреля 2023 года рецептурное лекарство в Украине будет продаваться по электронным рецептам. Но бумажные рецептурные бланки тоже будут доступны. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

С апреля 2023 года рецептурное лекарство в Украине будет продаваться по электронным рецептам.
Фото: krivbass.city

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств, и подлежат отпуску по рецепту врача.

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники, или врач-ФОП. Для этого заведения не требуется договор с НСЗУ.

Такой е-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ.

Рецептурное лекарство — это препараты, которые можно употреблять только по назначению врача. К ним относятся антибиотики, противосудорожные средства, гормональные лекарства, препараты для лечения сердечных заболеваний.

Ранее электронные рецепты врачи использовали, например, чтобы выписывать лекарства по программе «Доступные лекарства». А сейчас использование е-рецептов распространяется на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача.

Этот процесс будет постепенным: врачи смогут параллельно с е-рецептами пользоваться бумажными бланками.

В Минздраве объясняют, что е-рецепт вводят, чтобы сделать невозможным самолечение.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+30
mlp711141
mlp711141
19 марта 2023, 16:15
#
Главное, чтобы врач правильно назначал лекарственные средства, чтобы лечить, а не просто снимать симптомы, выкачивая деньги в пользу фармацевтических компаний, и чтобы лекарство реально помогало пациенту, а не вредило.
+
0
zig4free
zig4free
19 марта 2023, 16:33
#
Пока что много болячек лечат симптоматически.
+
0
mlp711141
mlp711141
19 марта 2023, 18:13
#
Будет как в Польше, но с поправкой на украинскую «симптоматичность». К примеру, я знаю причину некоторых своих болячек (болячку, вызывающую остальные), и чем корректируется, но в Украине будут лечить симптомы вторичных болячек, а в Польше — последствия первой болячки, а значит, корень вторичных болячек, которые частично уйдут в ремиссию. Иными словами, важно грамотно поддержать здоровье, а не лечить симптомы. Но в Украине думают иначе, независимо от того, что так или иначе придётся ходить к врачу раз в два месяца…
+
0
youknow
youknow
19 марта 2023, 16:41
#
Ця схема діє вже десь рік
+
0
zig4free
zig4free
19 марта 2023, 16:47
#
Это очень удобно — особенно для тех кто плохо передвигается! Я так для тещи забираю инсулин в аптеках.
+
+15
mantis05
mantis05
19 марта 2023, 17:59
#
Топ тема: сельское население не сможет получить никакого лечения, а врачи смогут сейчас получать норм взятки за выписывание обычных антибиотиков. Во время ковид-лохдауна, именно антибиотики помогли выжить сотням тысяч, а не какие-то там прививки.
+
+15
matroskin
matroskin
19 марта 2023, 19:28
#
Государство всеми способами подсаживает граждан на «дию» и не нужно тут сказок о самоликуванни.
Не раз читал на форумах о том что часто людям отказывают в приеме на работу, т.к. после внедрения е-систем, теперь за шоколадку в любого врача можно узнать все болезни любого человека, как часто и с чем он обращался и сколько был на больничном.
+
0
mlp711141
mlp711141
19 марта 2023, 20:13
#
т.к. после внедрения е-систем, теперь за шоколадку в любого врача можно узнать все болезни любого человека

Вопросы:
1. Причём тут Дія? Хелси вроде от неё не зависит?
2. Если в Хелси мои данные о болезнях «потёрли» (вполне возможно за взятку от третьих лиц), и они остались только в бумажных медкартах? Или они только от меня скрыты и доступны только врачам? Соседские данные в его присутствии я читал (он мне показывал). Мне доступны только данные о декларациях с врачами, не более.
3. «за шоколадку» — буквально, или речь о более «вкусной взятке»?

Впрочем, мне это сейчас не актуально (я в Польше, и знаю что обо мне внесено в базу данных системы здравоохранения), но всё-же интересно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами