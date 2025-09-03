Кредитование под залог недвижимости становится все более популярным в Украине. И это вполне понятно, ведь процесс получения кредита максимально простой и не требует большого количества документов. Плюс можно получить большую сумму денег — 2−5 млн грн и даже больше, на длительный срок — до 20 лет, и под относительно небольшой процент — около 18%. Соответственно, такой кредит выплачивать гораздо проще, чем, скажем, потребительский. Рассмотрим, где и на каких условиях можно взять сегодня кредит под залог недвижимости.

Залоговый кредит: преимущества и недостатки

Кредит под залог недвижимости можно описать следующим образом: кредитор предоставляет определенную сумму денег в обмен на обязательство заемщика вернуть их с подкрепленной гарантией в виде недвижимости.

Главный плюс оформления займа с обеспечением недвижимым имуществом — это возможность взять под проценты больше денег, по сравнению с беззалоговым кредитом. Сумма займа может составлять до 70−75% стоимости имущества, правда, у каждого кредитора есть свой верхний предел, который не превышает 2-х, 5-ти или 10 млн грн. Но в целом, чем дороже объект залога, тем большую сумму сможет выделить кредитор.

Другой положительной стороной указанного типа кредитования является самая низкая процентная ставка. Каждое учреждение устанавливает свою стоимость такого займа, но все же она не менее чем в два раза ниже, если сравнивать с обычными потребительскими кредитами или микрозаймами. Кроме того, некоторые финучреждения предлагают фиксированные условия, что снижает риск роста процентов.

Еще одно преимущество — возможность погашать кредит в течение длительного срока. Если, например, потребительский кредит заемщик может взять максимум на 5 лет, то кредит под недвижимость дается на более чем 10 лет.

Важно, что залоговая недвижимость остается в собственности заемщика, он и члены его семьи могут свободно пользоваться домом или квартирой. Правда, проводить операции с залоговыми «квадратами» — продавать, обменивать или дарить, — запрещается вплоть до осуществления полного расчета с кредитором.

Процесс оформления залоговых кредитов значительно проще и быстрее. Большинство кредиторов не требуют справки с места работы, подтверждения доходов, поручительства и т. п. Однако некоторые все же выдвигают более жесткие условия. Поэтому прежде чем принять решение, стоит ознакомиться по крайней мере с несколькими предложениями.

Назвав главные преимущества кредитования под залог недвижимости, стоит обозначить и его недостатки. Итак:

в случае задержки во внесении регулярных платежей, должнику начисляются штрафы и пеня;

если накапливается задолженность и нет возможности ее оплатить, залоговое имущество может быть утрачено.

Впрочем, точно такие же риски существуют при неуплате и беззалогового кредита. В случае просрочки платежей, кредитор налагает на заемщика штрафные санкции, у злостного же должника может через суд отсудить имущество.

Кто выдает кредит под залог недвижимости

На рынке кредитования сегодня есть множество вариантов кредитных предложений. Но займ на крупную сумму — 1−2 млн грн, а то и больше, — можно получить у трех основных категорий кредиторов: банки, финансовые компании и физические лица. Что касается последних, то в каждом случае решение об условиях предоставления займа и его возврате принимаются индивидуально и не всегда урегулированы законом, поэтому свести информацию к общему знаменателю практически невозможно. Заемщик может выиграть на сумме, процентах или сроках. Но риски, что договоренности не будут соблюдены и придется быстрее возвращать долг или рассчитываться своим имуществом, все же слишком высокие.

Представители двух других категорий — банки и финансовые компании — работают полностью в правовом поле. Поэтому основная конкуренция на рынке кредитования залогового имущества разворачивается именно между ними. Рассмотрим популярных кредиторов и проведем их сравнение по основным параметрам. Отметим, что выборку мы сформировали на основе учреждений, которые поисковая система Google выдает по запросу на первой же странице.

Банки — классическое решение

Кредит под залог недвижимости можно получить в большинстве работающих в Украине банков. Считается, что это самый надежный и регулируемый вариант, но банки предъявляют более жесткие требования к заемщику.

Банки, которые дают кредиты под залог:

Название Максимальная сумма Срок Ставка, годовых Дополнительные расходы Банк инвестиций и сбережений 5 млн грн до 10 лет 21% Разовая комиссия — 1,99% от суммы кредита. Страхование недвижимости — 0,3% от оценочной стоимости недвижимости. Страхование заемщика от несчастных случаев — 0,6% от суммы кредита. Unex Bank 10 млн грн до 10 лет 29,99% Разовая комиссия — 3% от суммы кредита. Страхование недвижимости — 0,25% от стоимости недвижимости. Нотариальные расходы — 0,1% от суммы стоимости залога (пошлина) + расходы на услуги нотариуса (от 6 тыс. грн, в зависимости от региона). Оценка стоимости предмета залога от аккредитованного банком оценщика — 3 тыс. грн. Коминбанк 10 млн грн до 20 лет 22,5% Комиссия за предоставление кредита — 1,5%. Страхование предмета залога и жизни и трудоспособности заемщика — ориентировочно 0,3%. Оплата нотариального удостоверения договора ипотеки — ориентировочно 0,1% от стоимости обеспечения + 5 тыс. грн.

Залоговое имущество, конечно, увеличивает доверие банка к заемщику и уменьшает количество документов, необходимых для его получения, но без бюрократии все равно не обходится. От заемщика требуются документы, подтверждающие официальный источник доходов, и качественная кредитная история. Поручитель обычно не нужен, только в отдельных учреждениях и случаях. Есть особые требования к заемщику: он должен быть гражданином Украины и в возрасте от 18 до 65 лет.

К залоговому имуществу банки тоже предъявляют определенные требования, в частности:

объекты в контролируемых регионах,

источник права — собственность, отсутствие зарегистрированных проживающих,

ликвидные, не под залогом третьих лиц.

Процесс оформления залогового кредита небыстрый и занимает много времени — от нескольких дней до нескольких недель. При этом придется посетить, возможно, неоднократно, банковское отделение.

Основными шагами для получения кредита являются:

Подача заявки в банк или кредитору. Оценка стоимости недвижимости сертифицированным оценщиком. Сбор документов (паспорт, ИНН, подтверждение доходов, документы на имущество). Согласование кредита и подписание договора у нотариуса. Регистрация залога в реестрах (в ипотеке). Получение средств на счет или наличными (зависит от кредитора).

Финансовые компании — гибко и быстро

Небанковские финансовые учреждения также активно работают на рынке кредитования под залог недвижимости. Среди их основных конкурентных преимуществ — скорость, простота в оформлении займов и меньшая забюрократизированность.

Финкомпании, которые дают кредиты под залог недвижимости:

Название Максимальная сумма Срок Ставка, годовых Дополнительные расходы ООО «Гелекси Финанс» (далее — Royal Standard Group) 2 млн грн до 5 лет 18%

(без привязки к $) Услуги нотариуса — от 4 тыс. грн, в зависимости от региона и самого нотариуса. Status Finance 1 млн грн,

или

до 70% от стоимости недвижимости с привязкой к $ до 2 лет 42%, если займ в грн, 24%, если займ в $ Услуги нотариуса: договор ипотеки — 0,1% стоимости залога + 2 тыс. грн; договор займа — 1% от суммы займа + 2 тыс. грн. CreditFinance до 55% от стоимости недвижимости до 3 лет 60%, если займ в грн, 24%, если займ в $ Плата нотариусу зависит от региона, но в целом это: 1,1% от суммы договора — государственная пошлина; договор ипотеки — 10 тыс. грн; договор займа — 10 тыс. грн.

Финансовые компании абсолютно не уступают банкам на рынке залогового кредитования. Более того, часто они предлагают даже более выгодные условия, особенно в том, что касается стоимости и дополнительных расходов. Что касается сроков, то изначально финкомпании ставят их небольшими — на несколько лет, при этом оставляя место для такой опции, как пролонгация. В результате сроки кредитования могут увеличиваться в разы. При этом к заемщику предъявляют минимум требований. В Royal Standard Group, компании с многолетним опытом в сфере залогового кредитования, признанном лидере отрасли в Украине 2022, 2023 и 2024 гг., рассказали, что готовы предоставить кредит клиенту в возрасте от 18 до 70 лет, с имеющимся доходом (при этом справку не обязательно предъявлять), у которого в собственности есть ликвидный объект возрастом от 2000 года, расположенный не далее 30 км от областного центра. Условия кредитования в Royal Standard Group — едва ли не самые выгодные на рынке. Взять хотя бы ставку — 18% годовых в гривне!

Процесс оформления займа в компании — максимально простой. Основные этапы:

Подача заявки. Осмотр объекта (в день обращения либо специалист компании выезжает, либо заемщик предоставляет видеообзор по инструкции). Сбор документов (паспорт, ИНН, документы на имущество, справка о зарегистрированных людях в жилье). Согласование кредита (оценка, какую сумму готовы предоставить в кредит). Визит в офис, подписание договоров. Зачисление средств на счет. Деньги чаще всего поступают на карту уже в день обращения.

Шаги почти те же, что и в банках, но они не сопровождаются многочисленными визитами в учреждение кредитора, сбором самых разнообразных документов, привлечением различных экспертов и, соответственно, затягиванием времени. В Royal Standard Group отмечают, что если справка о прописанных людях есть на руках, то оформление кредита может занять всего день. Деньги поступают на карту сразу же с согласованием займа. Заемщик может по своему усмотрению решать, на что ему нужны деньги, и не отчитываться перед кредитором.

Кроме того, финкомпания предлагает бесплатное погашение и продление займа. Это дорогого стоит, ведь, скажем, банки за подобные возможности берут деньги в виде штрафов и комиссий.

Кому, когда и где стоит брать кредит под залог недвижимости

По словам участников рынка, объемы кредитов под залог недвижимости увеличиваются. Объясняют это тем, что в текущих реалиях это самый выгодный вариант. Больше всего такой формат кредитования подходит тем:

кто нуждается в крупной сумме — от сотен тысяч до миллионов гривен.

кто планирует долгосрочные инвестиции — ремонт, бизнес, образование.

у кого есть собственное жилье под залог — снижает ставку и увеличивает возможную сумму.

у кого есть стабильные доходы — может спокойно выполнять обязательства, не беспокоясь, что его настигнут штрафные санкции.

Залоговый кредит берут не только филица на бытовые нужды, но и предприниматели — на развитие бизнеса. Для многих это является альтернативой кредитной линии в банке. Кредит под залог получить также проще тем, у кого есть какие-то проблемы с документами или «подхрамывает» кредитная история, ведь условия финучреждения более лояльные — главное, правильно выбрать кредитора.

Кому куда обращаться

Тип заемщика Куда идти Требуется крупная сумма на какие угодно цели. Деньги нужны срочно, есть имущество, но не подтверждает доходы. В финкомпанию Требуется крупная сумма на бизнес или покупку имущества. Есть официальный доход, хорошая история, хочет меньшую ставку, располагает достаточным количеством времени. В банк

Еще одним важным аспектом, на который стоит обращать внимание заемщику при выборе кредитора, является наличие документов на осуществление финансовой деятельности. Например, у компании Royal Standard Group есть лицензия, выданная Национальным банком Украины, которая подтверждает ее право на предоставление финансовых услуг, включая кредитование под залог недвижимости. Это дает клиентам дополнительную уверенность в законности и надежности компании. И на сегодняшний день ей доверились уже около 3 000 заемщиков.