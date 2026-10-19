С 14 ноября 2026 г. вступает в силу следующий этап ограничений, предусмотренных обновленным Меморандумом банков.
С 14 ноября уменьшаются лимиты на банковские переводы для отдельных ФОПов
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О чем идет речь в меморандуме
14 мая 2026 года банковское сообщество подписало обновленную редакцию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг (далее — Меморандум).
Отметим, что к данному Меморандуму присоединились не только банки, но и некоторые небанковские финансовые учреждения. Так, например, NovaPay сообщила о присоединении к Меморандуму и объявила об установлении с 1 сентября 2026 года лимитов на переводы для некоторых индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога 1−3 групп. Соответственно, с 14 ноября эти лимиты будут уменьшены.
Новые месячные лимиты составят:
- ФОП 1 группы — до 400 000 грн в месяц (сейчас — до 600 000 грн);
- ФОП 2 и 3 групп — до 1 000 000 грн в месяц (сейчас — до 3 000 000 грн).
Но немаловажный момент: эти лимиты касаются не всех ФОП.
Речь идет прежде всего о:
- новых ФОПов — в течение первых 6 месяцев работы;
- ФОПы, длительное время фактически не осуществлявших деятельность, а затем резко возобновивших активные операции.
Источник: Минфин
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