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2 июля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: средняя зарплата в Украине, новые критерии бронирования и изъятие квартир за долги за коммуналку

Главное за четверг, 2 июля.

Главное за четверг, 2 июля.

Средняя зарплата в Украине выросла до почти 31 тысячи: где платят больше всего

В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн., что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Новые критерии бронирования: кого коснутся изменения и что должен сделать бизнес

Министр экономики Алексей Соболев представил в Верховной Раде Украины обновленные подходы к критериям и порядку бронирования военнообязанных. Об этом говорится в сообщении министерства.

Популярную сеть обменников разоблачили в мошенничестве: клиенты потеряли $10 млн (видео)

Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info разоблачили популярную сеть пунктов обмена валют Money 24/7 в создании масштабной финансовой пирамиды. Владелец бизнеса Андрей Смирнов признал огромные долги и использование средств новых клиентов для выплат предыдущим. Общая сумма ущерба пострадавшим гражданам уже достигла около 10 миллионов долларов.

Украинцев за границей ждут новые правила с 1 июля: что изменится

С 1 июля 2026 года украинцев за рубежом ждут серьезные реформы, касающиеся выплат, жилья, работы и даже отправки посылок.

У украинцев начали забирать квартиры за долги за коммуналку: кто рискует потерять жилье

«Страшилки» по отъему у украинцев квартир за долги за коммуналку становятся реальностью. Недавно в Киеве конфисковали жилье у пенсионера, который задолжал жилищному кооперативу около 875 тысяч гривен. Минфин разбирался, как не попасть под коммунальный пресс и не потерять квартиру за просроченные платежки.

Источник: Минфин
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