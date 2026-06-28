SpaceX Илона Маска планирует вывести мобильный Starlink на потребительский рынок США

Компания SpaceX Илона Маска сообщила инвесторам о планах запустить новый мобильный сервис Starlink для американских потребителей. Этот шаг может полностью перекроить многомиллиардный рынок мобильной связи в США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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Президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл сообщила инвесторам во время недавнего роуд-шоу по случаю IPO о том, что группа рассматривает возможность запуска розничного продукта Starlink и может построить собственную наземную мобильную сеть в США.

Такая инициатива потребует от Starlink создания нового розничного сегмента по продаже мобильных контрактов частным клиентам. Это означает прямую конкуренцию с «большой тройкой» американских операторов:

Verizon Wireless,

AT&T,

T-Mobile.

До сих пор SpaceX предлагала в США достаточно ограниченные услуги напрямую конечным потребителям. Компания предпочитала предоставление телеком-гигантам, таким как T-Mobile, доступ к своим спутникам, чтобы те могли расширить покрытия в отдаленных сельских районах.

Хотя условия коммерческих сделок Starlink не разглашаются, аналитики считают, что компания получает долю доходов от тех абонентов, чьи мобильные тарифы включают спутниковую связь.

Шаг вперед

Выход SpaceX на рынок розничных контрактов станет одним из самых масштабных коммерческих шагов компании с момента запуска Starlink. Сейчас спутниковый интернет от Маска работает более чем в 150 странах мира, обеспечивая высокоскоростное подключение из-за масштабного количества спутников.

Прямые мобильные услуги для населения откроют для SpaceX доступ к гораздо большему рынку, чем просто спутниковый широкополосный доступ. Это также позволит компании снизить зависимость от телеком-партнеров, которые сейчас выступают посредниками между спутниками Starlink и конечными пользователями.

Эти планы стали известны лишь спустя несколько дней после знакового первичного публичного размещения акций (IPO) компании, усилившей требования инвесторов относительно дальнейшего стремительного роста и поиска новых источников дохода.

Во время IPO-роуд-шоу Маск заманивал инвесторов будущими планами по запуску дата-центров в космос и постройке колонии на Марсе. В то же время, аналитики Goldman Sachs прогнозируют 100-кратный рост доходов SpaceX от технологий искусственного интеллекта — до $322 млрд к 2030 году.

Несмотря на то, что в проспекте эмиссии акций расширения Starlink назван еще одним ключевым ростом, SpaceX никогда публично не подтверждала намерение запустить розничный мобильный сервис.

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Слухи о планах SpaceX

Слухи о предстоящих мобильных планах SpaceX ходили месяцами — особенно после того, как в прошлом сентябре компания заплатила $17 млрд своему конкуренту EchoStar за лицензии на радиочастотный спектр, чтобы усилить спутниковую сеть Starlink. Многие аналитики тогда расценили это соглашение как подготовку почвы для предстоящего выхода в розницу.

В проспекте эмиссии облигаций, с которым ознакомилось издание Financial Times, SpaceX отметила: хотя ожидается, что услуга Starlink Mobile «будет иметь наибольший эффект для клиентов в отдаленных районах, где нет покрытия наземных сетей», ее долгосрочные амбиции выглядят значительно шире.

С улучшением качества связи и расширением спутниковой группировки компания планирует «конкурировать за право быть приоритетным выбором для клиентов, независимо от их расположения — будь то в сельской местности, в пригороде или в мегаполисах».

Запуск мобильного сервиса для населения также дополнит уже имеющийся спутниковый интернет от компании, который по состоянию на март обслуживал 10,3 млн. абонентов по всему миру.

Что думают аналитики

Однако аналитики воспринимают эти планы с определенным предостережением. Они предупреждают, что такая идея может быть просто блефом (ва-банком), чтобы выбить лучшие условия у нынешних телекомпартнеров. Эксперты напоминают о миллиардных расходах на строительство инфраструктуры и дефиците радиочастотного спектра, необходимого для развертывания полноценных мобильных сетей.

По оценкам New Street Research, три ведущих мобильных оператора США вместе обладают частотами общей шириной около 1020 МГц, тогда как SpaceX имеет всего 65 МГц.

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Дэвид Барден, партнер New Street Research, отметил, что построить беспроводную сеть на уже перенасыщенных рынках по всему миру будет невероятно сложно.

«Однако, если рассматривать это как стартовую позицию для переговоров о лучших условиях распределения доходов с действующими мобильными операторами — в этом огромный смысл», — добавил он.