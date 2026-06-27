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27 июня 2026, 17:02 Читати українською

Дональд Трамп умер от бешенства — и это дело рук 45 тысяч Reddit-пользователей и АІ

Чатбот DuckDuckGo AI недавно сообщил пользователям, что президент Дональд Трамп умер от бешенства 7 июня. Вице-президент Джей Ди Вэнс, по версии чатбота, тоже подхватил болезнь и «ушел чуть раньше». Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший якобы предостерег, что если Венс укусит Кеннеди, тот получит суперсилы. Один новостной сайт даже опубликовал полную версию этой несуществующей истории. Об этих трагических случаях сообщает Cyber News

Чатбот DuckDuckGo AI недавно сообщил пользователям, что президент Дональд Трамп умер от бешенства 7 июня.

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Откуда это взялось

На Reddit существует форум r/poisonai («отравление ИИ»). Созданный в январе 2026 года, он уже насчитывает 45 000 подписчиков. Участники публикуют абсурдные вымышленные новости: Трамп принял ислам, изменил пол и теперь называется Донна Трамп, и так далее. Президент в последнее время стал главным «героем» форума.

АІ-системы активно скрейпят Reddit, потому что это площадка с более миллиардом пользователей в месяц. Чатбот DuckDuckGo, похоже, проглотил этот контент и выдал его за факт.

Ситуацию усложняют сами комментарии на форуме: между сарказмом и «подтверждением» граница настолько размыта, что алгоритм не отличает одно от другого.

Это не единичный случай

Галлюцинации ИИ — явление известное, но масштабы бывают разные.

Недавно исследователи компании GPTZero обнаружили феномен vibe citations: крупные компании, в частности Ernst & Young, публиковали серьезные научные исследования с грубыми ШИ-ошибками в ссылках, которые предоставляли ChatGPT и Claude.

В мае чатбот Grok от Илона Маска, в рамках исследования о склонности ИИ к преувеличениям после длительных разговоров, описал смерть как «бабочку, оставляющую раковину».

Еще раньше Google пришлось ограничить юмористический контент в своих AI Overviews: в 2024 году система процитировала статью сатирического издания The Onion как реальную научную рекомендацию: съедать по камню в день. Более того, AI-помощник советовал это делать некоторым пользователям, обращавшимся к нему за медицинскими советами.

Общее во всех этих случаях одно: ИИ не понимает разницу между шуткой и фактом. А люди, читающие его ответы не проверяя, становятся бессознательными распространителями чепухи.

Читайте также: Неприятная правда о ИИ: почему за экономию на людях компании переплачивают тысячи

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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