Бензин с этанолом на АЗС с 1 июля: что изменится для водителей и как скажется на цене

С 1 июля в Украине вступает в силу законодательная норма о наличии биоэтанола в бензине. Напомним: ее приняли весной прошлого года, ссылаясь на европейские регламенты. Но тогда из-за масштабных разрушений вследствие вражеских атак Кременчуцкого НПЗ и рисков перебоев с топливом нововведение отложили . И вот теперь его возвращают «в двойном объеме» — с июля АЗС должны продавать не только бензин Е5 (с 5% биоэтанола), но и Е10 (с 10%).

Это может развернуть ценники на украинских заправках, которые в последнее время немного снизились.

По данным агентства «А-95», за последнюю неделю цены на АЗС на дизель упали в среднем по стране почти на 4 гривны за литр. Бензин А-95 за это же время стал дешевле на 51 копейку, а премиальные сорта — на 44 копейки.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, биотопливо будет дороже «обычного» в среднем на гривну за литр.

Но дело не только в ценниках.

«К примеру, топливо Е10 подходит далеко не для всех авто. Если европейские модели, выпущенные после 2008 года, могут нормально на нем ездить, то по корейским и японским — существуют риски. Скажем, в топливной системе могут образовываться пробки, придется чаще менять прокладки, да и в целом срок эксплуатации машины между ремонтами сокращается», — пояснил Рябцев.

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на топливном рынке, и как будут меняться цены на топливо.

Последняя неделя топливной распродажи?

В Украине на фоне стабилизации ситуации в Иране и снижения нефтяных котировок дешевеет автомобильное топливо.

Особенно резко пошли вниз ценники на дизель. По данным агентства «А-95», за последнюю неделю цены на АЗС на него упали в среднем по стране почти на 4 гривны за литр (до 78,49 гривен за литр). Бензин А-95 за это же время стал дешевле на 51 копейку (74,71 гривны за литр), а премиальные сорта — на 44 копейки (78,49 гривен за литр).

«На бензине — провал в марже, поэтому он особенно и не дешевеет. Экономику АЗС сейчас поддерживает дизель, что, впрочем, не мешает ему активно дешеветь», — пояснил руководитель агентства «А-95» Сергей Куюн.

Особенно активно переписывают цены региональные АЗС. Скажем, за прошлую неделю в сети «Олас» дизель подешевел на 7,1 гривен за литр. Более чем 7 гривен на литре сбросили и в сети SUNOIL. На ОККО и WOG дизель подешевел на 4 гривны за неделю, и на 12 гривен, по сравнению с апрелем, — до 81,9 гривен за литр.

На заправках «Укрнафты» дизель подешевел на 5 гривен за неделю (до 76,9 гривен за литр), а бензин — на гривну (до 73,9 гривен за литр).

Сети устроили «распродажу» из-за снижения оптовых цен на нефтепродукты. Так, бензин в закупке подешевел за неделю более чем на 40 долларов на тонне, а оптовые цены опустились ниже 60 гривен за литр (до 59,9 гривен). В целом дизель в Европе с начала месяца упал в цене на 225 долларов за тонну (до 875 долларов), а бензин — на 138 долларов (до 911 долларов).

По словам Рябцева, динамика снижения мировых цен на нефть и оптовой стоимости нефтепродуктов вполне позволяет украинским сетям опустить прайсы на АЗС еще ниже — на 5−10 гривен за литр.

Но, как видим, такого отката по ценам пока не наблюдается. Рябцев поясняет это тем, что продавцы пытаются вернуть себе высокую маржу, которой пожертвовали в апреле, на пике «нефтяного кризиса» из-за войны в Иране, чтобы не растерять покупателей.

Кроме того, на рынке еще достаточно много старых запасов топлива, закупленных по более высоким ценам. Понятно, что распродавать их со скидками и уходить «в минус» торговцы не спешат.

Впрочем, как говорит Рябцев, уже с июля снижение цен на АЗС может обернуться новым подорожанием.

Биобензин по новым ценникам и риски для водителей

С 1 июля отечественные заправки должны перейти на европейскую маркировку топлива. Напомним: эту норму приняли в мае прошлого года. Согласно ей, в бензине должно содержаться не менее 7 объемных процентов биоэтанола — на такие показатели позволяют выйти сорта топлива Е5 и Е10, — говорит Рябцев.

Отметим, что в прошлом году нововведение отложили. Но с июля этого года его возвращают «в двойном объеме» — вводится не только бензин Е5, но и Е10, хотя изначально планировалось внедрять их поэтапно.

В Нефтегазовой ассоциации заявили, что компании готовятся к нововведению и перенастраивают логистику.

При этом пока открытым остается вопрос по ценам на «биобензин».

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий утверждает, что стоимость топлива после внедрения новых стандартов не изменится.

«Биоэтанол производится в Украине, что позволяет минимизировать логистические затраты и обеспечить доступную себестоимость бензина», — сказал Высоцкий в эфире «Єдиних новин».

По словам руководителя агентства «А-95» Сергея Куюна, «новый» бензин все же будет дороже того, что продается сейчас, но не существенно — на 15−25 копеек за литр.

Рябцев говорит, что подорожание будет существенным — в среднем на гривну за литр. «Сети уже просчитывают новые ценники, закладывая в них подорожание от 60 копеек до 1,2 гривны на литре», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, «наценка» на топливо с биоэтанолом является, скорее, удобным поводом для сетей переписать прайсы, чем объективной необходимостью.

Но в случае с биотопливом дело не только в ценниках.

Рябцев говорит, что оно подходит не для всех авто. Особенно проблемным может оказаться бензин Е10.

«Если европейские модели, выпущенные после 2008 года, могут нормально на нем ездить, то по корейским и японским — существуют риски. Скажем, в топливной системе могут образовываться пробки, придется чаще менять прокладки, да и в целом срок эксплуатации машины между ремонтами сокращается, а сами ремонты вряд ли будут выполняться по гарантии продавца, если авто находится на гарантийном обслуживании», — пояснил Рябцев.

По его словам, чтобы проверить, можно ли заливать бензин Е10 в конкретную модель авто, нужно изучить информацию, указанную на обратной стороне люка бензобака, — если там стоит значок Е10, то заправляться можно, если же его нет, «эксперимент» может оказаться рискованным. В этом случае водителю нужно искать бензин Е5 или же «обычный» — без биокомпонента. Рябцев считает, что такой бензин на рынке тоже останется. «Так как нет комплексных проверок качества топлива, продавцы смогут торговать бензином без биоэтанола под видом Е5 или Е10, — говорит он. Впрочем, понятно, что «обычное» топливо, если и останется, то в основном на мелких заправках.

При этом на топливном рынке муссируются слухи еще и возможном дефиците бензина. Якобы, поставщики могут не успеть наладить снабжение новым ресурсом. Правда, как заявил «Минфину» учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, «страшилки» о нехватке топлива являются преувеличенными. «Дефицита не ждем», — утверждает он.

Вместо АЗС — к бензовозу?

На отечественном авторынке получила развитие и еще одна тенденция. Все больше водителей на пике цен на бензин и дизель начали заправляться «на альтернативных площадках». Речь идет о так называемой заправке «с бензовоза». Сами бензовозы можно встретить на определенных участках трасс, и, как говорят водители, приобретая там, к примеру, дизель, реально сэкономить до 15−20 гривен на литре.

Как говорит Леушкин, топливо с бензовозов — это оптовые поставки. Но некоторые продавцы готовы продавать его «почти в розницу» — можно купить от одной канистры.

Рябцев отметил, что многие партии «с бензовозов» продаются, судя по всему, без уплаты налогов — отсюда такая большая разница в цене, по сравнению с прайсами на АЗС.

«Причем топливо продается не только без налогов, но и жестким нарушением правил безопасности. Поэтому экономия может оказаться сомнительной, особенно, с учетом установившейся в стране жары», — говорит эксперт.

Некоторые водители жалуются и на сомнительное качество топлива «с бензовоза». «Резко увеличился расход топлива, авто стало хуже вести себя на дороге», — рассказал «Минфину» киевлянин Андрей, который заправился «с рук» на трассе по дороге из Буковеля в столицу.

Впрочем, пока разница в ценниках между АЗС и «бензовозами» остается существенной, желающие залить полный бак с экономией все равно будут. «Другой вопрос, почему эти „альтернативные“ заправки не замечают правоохранители, и нет ли тут коррупционной схемы», — подытожил Рябцев.