Горючее на АЗС может существенно подорожать: когда ждать скачка цен

Украинским водителям советуют готовиться к серьезному удорожанию на АЗС в конце лета. При наихудшем развитии событий стоимость дизельного топлива может взлететь до 90−95 гривен за литр. Об этом в эфире Ранок.LIVE предупредил топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

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Что прогнозирует эксперт

По его прогнозам, главным триггером для паники на заправках станут геополитические факторы. Отечественные сети полностью зависят от импорта, поэтому все мировые колебания долетают до наших заправок очень быстро. Ситуация меняется буквально каждый день из-за новых энергетических рисков.

Обострение между Ираном и Израилем уже заставило крупных оптовиков посмотреть свои прайсы. Если на прошлой неделе нефть еще проседала до 92,2 доллара, то сейчас цена резко прыгнула вверх. Но тренд на понижение должен остаться, хотя темпы существенно замедлятся.

Дизель по 95 гривен

Временное затишье на заправках закончится с началом осеннего сезона. Главный топливный удар эксперты прогнозируют на август и сентябрь.

По словам Дмитрия Леушкина, избежать кризиса не удастся из-за глобальных проблем с логистикой.

«Если не решится вопрос с Ормузским проливом, вернемся к тем ценам, которые уже видели. По жесткому сценарию — до 90−95 грн за литр дизеля» — предупредил эксперт.