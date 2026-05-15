Прозрачность иностранных счетов украинцев остается одной из самых горячих тем в финансовом секторе. Есть ли у Государственной налоговой службы доступ к данным о ваших активах в европейских банках или платежных системах? Эксперты юридической компании YANKIV отмечают, что ситуация зависит от ряда юридических нюансов.
Видит ли украинская налоговая ваши счета за границей
Что обязаны сообщать украинские банки
Начнем с базового правила. Согласно п. 69.2 ст. 69 Налогового кодекса Украины, банки, другие финансовые учреждения, небанковские предоставлятели платежных услуг и эмитенты электронных денег обязаны прислать в орган ГНС сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька налогоплательщика — в день открытия или закрытия.
То есть, если вы открыли счет в любом украинском банке или открыли электронный кошелек в отечественной платежной системе — налоговая узнает об этом в тот же день. Эти сведения автоматически отображаются в разделе «Учетные данные плательщика» в частной части вашего электронного кабинета на сайте ГНС.
Иностранные банки и платежные системы: отдельная история
А вот в отношении иностранных учреждений ситуация другая. НКУ и другие нормативно-правовые акты не устанавливают никакой обязанности для иностранных платежных учреждений с местонахождением за пределами Украины подавать в ГНС сообщения об открытии или закрытии счетов украинских клиентов.
Вывод первый: ни один иностранный банк или платежная система не уведомляет украинскую налоговую о самом факте открытия вашего счета. Ни Wise, ни Revolut, ни PayPal, ни любой банк в Польше, Германии или Великобритании не обязаны это делать по украинскому законодательству.
Но это еще не вся картина.
CRS: когда иностранный банк все-таки отчитывается в Украине
Есть международный механизм, изменяющий ситуацию кардинально. Речь идет о стандарте автоматического обмена налоговой информацией CRS (Common Reporting Standard). Украина присоединилась к нему в 2022 году.
Работает это так: когда вы открываете счет в иностранном банке, он обязательно спрашивает, налоговым резидентом какой страны вы являетесь. Если вы указываете Украину, этот банк ежегодно передает в украинскую ГНС информацию об остатке на вашем счете по состоянию на конец года.
То есть иностранный банк не сообщает об открытии счета, но ежегодно отчитывается о его состоянии. Разница существенная: ГНС может не знать точной даты открытия счета, но будет знать, сколько денег там.
Вывод второй: если вы открыли счет в банке страны, являющейся участником CRS, и указали украинское резидентство — ГНС получает данные об остатке каждый год автоматически.
Именно поэтому массовое открытие счетов в Wise, Revolut, PayPal и банках ЕС в начале полномасштабного вторжения с указанием украинского резидентства означает: ГНС потенциально имеет или будет иметь данные об этих счетах.
Важный нюанс военного времени
Здесь имеется деталь, которая касается непосредственно текущего момента. В условиях военного положения действует особый режим: обмен информацией по суммам, не превышающим 250 000 долларов, не приводит к автоматическим налоговым начислениям. То есть, если на вашем иностранном счете меньше этого порога — полученные данные фиксируются, но к активным доначислениям ГНС пока не переходит.
Но важно понимать: «не начисляется автоматически» не означает «не существует». Данные собираются и скапливаются. И после завершения военного положения или изменения подходов, эта информация может быть использована.
Что это значит на практике
Подытожим картину для тех, у кого есть или планируется открытие счетов за границей.
Если вы открываете счет в стране — участнике CRS и указываете украинское резидентство — ежегодные данные об остатке поступают в ГНС. Если вы получаете доход на этот счет и не декларируете его в Украине — это потенциальное нарушение, даже если ГНС пока не направила ни одного письма.
Отдельные платежные системы, как Pioneer, по состоянию на сегодняшний день не являются участниками CRS и не передают данные. Но это может измениться — платежные системы постепенно подключаются к международным механизмам обмена информацией.
Налоговая и счета за границей — заключение
Факт открытия иностранного счета ГНС не получает автоматически — это правда. Но остаток на счету на конец каждого года банки — участники CRS передают в Украину ежегодно, если вы указали украинское резидентство.
В условиях военного положения суммы до 250 000 долларов не приводят к автоматическим начислениям, но данные накапливаются. А доход, полученный на иностранный счет, подлежит декларированию в Украине независимо от того, получила ли ГНС уже соответствующие данные от иностранного банка.
Комментарии - 8
Чому варто йти з другом?
Разом ви почуєте більше інсайтів і не пропустите жодної тези спікерів на сцені та у кулуарах.
Ви зможете спільно проаналізувати почуті кейси та одразу «приміряти» їх на свій бізнес чи портфель.
Разом легше ініціювати знайомства з учасниками і спікерами.
Щоб разом знайти нові інвестиційні можливості серед учасників та спікерів, ми запровадили акцію:
🔥 1=1+1: купуйте один квиток і забирайте другий безкоштовно.
⏳ Пропозиція дійсна до 15 травня включно.
Беріть колегу та купуйте квитки на сайті.
https://www.project.minfin.com.ua/invest-talk-summit?mpl=co_nd&mpr=forum&mcr=_120526
в местный бюджет где он живет
даже если работа удаленная
Тому, довести факти якогось незадекларованого доходу неможливо, якщо залишок на іноземному рахунку менше, ніж задекларований дохід в Україні. Як результат — ніхто не буде відслідковувати умовно незначні суми. Тим паче, не може бути ніяких автоматичних нарахувань.