15 мая 2026, 12:58 Читати українською

Видит ли украинская налоговая ваши счета за границей

Прозрачность иностранных счетов украинцев остается одной из самых горячих тем в финансовом секторе. Есть ли у Государственной налоговой службы доступ к данным о ваших активах в европейских банках или платежных системах? Эксперты юридической компании YANKIV отмечают, что ситуация зависит от ряда юридических нюансов.

Что обязаны сообщать украинские банки

Начнем с базового правила. Согласно п. 69.2 ст. 69 Налогового кодекса Украины, банки, другие финансовые учреждения, небанковские предоставлятели платежных услуг и эмитенты электронных денег обязаны прислать в орган ГНС сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька налогоплательщика — в день открытия или закрытия.

То есть, если вы открыли счет в любом украинском банке или открыли электронный кошелек в отечественной платежной системе — налоговая узнает об этом в тот же день. Эти сведения автоматически отображаются в разделе «Учетные данные плательщика» в частной части вашего электронного кабинета на сайте ГНС.

Иностранные банки и платежные системы: отдельная история

А вот в отношении иностранных учреждений ситуация другая. НКУ и другие нормативно-правовые акты не устанавливают никакой обязанности для иностранных платежных учреждений с местонахождением за пределами Украины подавать в ГНС сообщения об открытии или закрытии счетов украинских клиентов.

Вывод первый: ни один иностранный банк или платежная система не уведомляет украинскую налоговую о самом факте открытия вашего счета. Ни Wise, ни Revolut, ни PayPal, ни любой банк в Польше, Германии или Великобритании не обязаны это делать по украинскому законодательству.

Но это еще не вся картина.

CRS: когда иностранный банк все-таки отчитывается в Украине

Есть международный механизм, изменяющий ситуацию кардинально. Речь идет о стандарте автоматического обмена налоговой информацией CRS (Common Reporting Standard). Украина присоединилась к нему в 2022 году.

Работает это так: когда вы открываете счет в иностранном банке, он обязательно спрашивает, налоговым резидентом какой страны вы являетесь. Если вы указываете Украину, этот банк ежегодно передает в украинскую ГНС информацию об остатке на вашем счете по состоянию на конец года.

То есть иностранный банк не сообщает об открытии счета, но ежегодно отчитывается о его состоянии. Разница существенная: ГНС может не знать точной даты открытия счета, но будет знать, сколько денег там.

Вывод второй: если вы открыли счет в банке страны, являющейся участником CRS, и указали украинское резидентство — ГНС получает данные об остатке каждый год автоматически.

Именно поэтому массовое открытие счетов в Wise, Revolut, PayPal и банках ЕС в начале полномасштабного вторжения с указанием украинского резидентства означает: ГНС потенциально имеет или будет иметь данные об этих счетах.

Важный нюанс военного времени

Здесь имеется деталь, которая касается непосредственно текущего момента. В условиях военного положения действует особый режим: обмен информацией по суммам, не превышающим 250 000 долларов, не приводит к автоматическим налоговым начислениям. То есть, если на вашем иностранном счете меньше этого порога — полученные данные фиксируются, но к активным доначислениям ГНС пока не переходит.

Но важно понимать: «не начисляется автоматически» не означает «не существует». Данные собираются и скапливаются. И после завершения военного положения или изменения подходов, эта информация может быть использована.

Что это значит на практике

Подытожим картину для тех, у кого есть или планируется открытие счетов за границей.

Если вы открываете счет в стране — участнике CRS и указываете украинское резидентство — ежегодные данные об остатке поступают в ГНС. Если вы получаете доход на этот счет и не декларируете его в Украине — это потенциальное нарушение, даже если ГНС пока не направила ни одного письма.

Отдельные платежные системы, как Pioneer, по состоянию на сегодняшний день не являются участниками CRS и не передают данные. Но это может измениться — платежные системы постепенно подключаются к международным механизмам обмена информацией.

Налоговая и счета за границей — заключение

Факт открытия иностранного счета ГНС не получает автоматически — это правда. Но остаток на счету на конец каждого года банки — участники CRS передают в Украину ежегодно, если вы указали украинское резидентство.

В условиях военного положения суммы до 250 000 долларов не приводят к автоматическим начислениям, но данные накапливаются. А доход, полученный на иностранный счет, подлежит декларированию в Украине независимо от того, получила ли ГНС уже соответствующие данные от иностранного банка.

Комментарии - 8

15 мая 2026, 14:52
Exba
15 мая 2026, 15:26
Так, а зачем человеку, если он живёт не в Украине, указывать украинское налоговое резидентство в европейском банке? Он указывает свой местный налоговый код
zephyr
15 мая 2026, 16:18
То для цифровых номадов, чтобы не платить местные налоги
mixerhack
15 мая 2026, 17:33
Вообще-то номад точно так же платит налоги по месту работы
в местный бюджет где он живет
даже если работа удаленная
neverice
15 мая 2026, 15:27
Тут є важливий ньюанс — іноземний рахунок цілком легально може бути поповнений з грошей, які вже задекларовані в Україні як прибуток.
Тому, довести факти якогось незадекларованого доходу неможливо, якщо залишок на іноземному рахунку менше, ніж задекларований дохід в Україні. Як результат — ніхто не буде відслідковувати умовно незначні суми. Тим паче, не може бути ніяких автоматичних нарахувань.
vadymbanker
15 мая 2026, 15:29
П. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу України виключно для юридичних осіб або ФОП. Не фізичним особам (НІ ФОП).
crowl
15 мая 2026, 16:14
Значить знає. А чи буде компенсація від укрподаткової… и якшо я вклав 30к, а зараз портфель 15к?
vadymbanker
15 мая 2026, 17:19
Це сарказм, так податки ніде не працюють в світі. Але збитки закордоном можна вписати в декларацію для мінімизації ПДФО, тобто довести сплату податку до нуля.
