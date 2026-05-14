Лондон признан лучшим городом мира по культурной жизни в рейтинге Time Out. Рейтинг составил на основе опроса более 24 тысяч жителей городов по всему миру. Столица Великобритании получила высокие оценки благодаря театральной сцене, музеям и галереям.
Названы лучшие культурные города Европы в 2026 году по версии Time Out
Из двадцати лучших городов девять находятся в Европе, причем шесть из них вошли в первую десятку.
«От Лондона до Лиссабона — каждый город, попавший в рейтинг этого года, может похвастаться легендарными музеями, преуспевающей сценой исполнительских искусств и насыщенным календарем выставок, фестивалей и культурных событий», — заявила тревел-редактор Time Out Грейс Берд.
Лучшие культурные города Европы
№ 1: Лондон
В Time Out объяснили первое место Лондона обилием новых культурных локаций. Среди них V&A East и V&A East Storehouse, а также новая локация Музея Лондона в районе Смитфилд, открытие которой ожидается позже в этом году.
Среди других культурных преимуществ города — театры Вест-Энда, бесплатные комедийные вечера и разнообразная музыкальная сцена — от авангардного джаза до дез-металла.
90% местных жителей положительно оценили театральную жизнь города, 88% — музеи, а 81% — галереи.
№ 2: Париж
Французская столица стала единственным городом в списке, получившим максимальный культурный балл: 100% опрошенных положительно оценили местную культурную сцену.
Команда Time Out назвала важнейшие предстоящие выставки города, такие как «Матисс» в Гран-Пале и «Сто лет ар-деко» в Музее декоративного искусства,
№ 4: Берлин
«Культура Берлина всегда идет против течения, и в 2026 году город остается центром радикального художественного самовыражения», — отмечает Time Out.
Это можно ощутить в таких мероприятиях, как Rave the Planet, Christopher Street Day, May Day, Karneval der Kulturen и Fête de la Musique.
Среди других причин для посещения — Берлинале, Берлинская неделя искусства и Международный литературный фестиваль, а также торжества по случаю 200-летия на Музейном острове.
№ 8: Мадрид
Столица Испании является одним из ведущих культурных центров Европы благодаря таким местам, как музеи Прадо и Рейна София, а также большим фестивалям.
Среди опрошенных 91% оценили культурную жизнь города как «хорошо» или «прекрасно», при этом 90% высоко оценили музеи, а еще 84% — театры.
№ 9: Флоренция
Флоренция, известная искусством и архитектурой эпохи Возрождения, давно считается обязательным местом любителей истории. Главным культурным событием этого года стала ретроспективная выставка Марка Ротко в Палаццо Строцце.
78% жителей положительно оценили музеи города, 63% — галереи, а 72% отметили, что культурная жизнь здесь остается относительно доступной.
№ 10: Краков
Хотя Краков является вторым по величине городом Польши, по уровню культуры он «весит гораздо больше», отмечает издание.
Здесь можно полюбоваться архитектурой в стиле барокко, готики и ренессанса в Старом городе, ознакомиться с художественной жизнью города в Музее Чарторыйских и Вавельском замке, а также посетить такие мероприятия, как Фестиваль еврейской культуры.
Согласно опросу, 86% местных жителей высоко оценили художественную и культурную сцену, а 79% отметили, что она доступна по цене.
Лучшие культурные города мира
Рейтинг 20 лучших городов мира по версии Time Out:
- Лондон
- Париж
- Нью-Йорк
- Берлин
- Кейптаун
- Мельбурн
- Сан-Паулу
- Мадрид
- Флоренция
- Краков
- Тайбэй
- Марракеш
- Копенгаген
- Гвадалахара
- Афины
- Каир
- Пекин
- Джайпур
- Чиангмай
- Лиссабон
а почему в списке ни одного города Неньки-Украины?
Днепр? Одесса? по городам целый день ездят бусики и предлагают тебе окультуриться на абсолютно бесплатной экскурсии в один конец !
Это ли не лучшие культурные города?