НБУ назначил руководителя Управления защиты прав потребителей финансовых услуг

Начальником Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка с 4 мая 2026 года назначена Юлия Требух. Об этом говорится в сообщении регулятора.

За что будет отвечать новый руководитель

К сфере ее ответственности будет входить, в частности:

разработка и усовершенствование методологической базы, нормативно-правовых и распорядительных актов НБУ по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг;

осуществление надзора за соблюдением поставщиками финансовых услуг требований законодательства Украины о защите прав потребителей;

рассмотрение обращений, их анализ и предоставление ответов потребителям финансовых услуг.

Управление по защите прав потребителей финансовых услуг относится к вертикали подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Что известно о Требух

Юлия Требух работает в области права более 20 лет.

В Национальном банке она работает почти два года, в частности, с октября 2024 года — заместителем директора департамента — руководителем по вопросам юридического сопровождения деятельности Национального банка Юридического департамента.

Юлия Требух имеет значительный опыт юридической работы в банковской сфере, в том числе на руководящих должностях. Так, она, в частности, работала в АО «Ощадбанк» (в 2011—2024 годах и в 2004—2008 годах) и в АО «Райффайзен Банк» (в 2009—2010 годах).

Имеет опыт преподавательской работы в Межрегиональной академии управления персоналом (2002−2004 годы).