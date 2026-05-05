Начальником Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка с 4 мая 2026 года назначена Юлия Требух. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ назначил руководителя Управления защиты прав потребителей финансовых услуг
За что будет отвечать новый руководитель
К сфере ее ответственности будет входить, в частности:
- разработка и усовершенствование методологической базы, нормативно-правовых и распорядительных актов НБУ по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг;
- осуществление надзора за соблюдением поставщиками финансовых услуг требований законодательства Украины о защите прав потребителей;
- рассмотрение обращений, их анализ и предоставление ответов потребителям финансовых услуг.
Управление по защите прав потребителей финансовых услуг относится к вертикали подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет Председатель Национального банка Андрей Пышный.
Что известно о Требух
Юлия Требух работает в области права более 20 лет.
В Национальном банке она работает почти два года, в частности, с октября 2024 года — заместителем директора департамента — руководителем по вопросам юридического сопровождения деятельности Национального банка Юридического департамента.
Юлия Требух имеет значительный опыт юридической работы в банковской сфере, в том числе на руководящих должностях. Так, она, в частности, работала в АО «Ощадбанк» (в 2011—2024 годах и в 2004—2008 годах) и в АО «Райффайзен Банк» (в 2009—2010 годах).
Имеет опыт преподавательской работы в Межрегиональной академии управления персоналом (2002−2004 годы).
