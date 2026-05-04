Только 5% читателей «Минфина» смогли заработать на советах финансовых блогеров — опрос

61% молодых инвесторов признают, что принимают финансовые решения под влиянием инфлюенсеров и блогеров. В то же время большинство читателей «Минфина» скептически относятся к таким советам и считают, что финансовые блогеры чаще продают хайп, чем знания. Об этом свидетельствуют результаты опроса в телеграм-канале «Минфина».

Что показал опрос

Участникам опроса задали вопрос: «Финансовые блогеры: инвестиционная подсказка или дорогой хайп?»

Большинство респондентов — 54% — ответили, что не доверяют финансовым блогерам, ведь те в основном продают хайп, а не знания.

Еще 35% отметили, что слушают таких блогеров, но самостоятельно проверяют информацию перед принятием финансовых решений.

Лишь 5% опрошенных ответили, что доверяют финансовым блогерам и уже получали благодаря этому прибыль. В то же время 6% признались, что однажды поверили советам блогеров, но больше этого не делают.

Всего в опросе приняли участие 551 пользователь.

Почему это важно

Результаты опроса показывают, что, несмотря на популярность финансового контента в соцсетях, большинство аудитории относится к нему осторожно. Для части инвесторов блогеры могут быть источником идей или первым знакомством с темой, однако окончательные решения пользователи все чаще предпочитают принимать после самостоятельной проверки.

Особенно это актуально для молодых инвесторов, которые активнее потребляют финансовый контент в соцсетях и чаще сталкиваются с инвестиционными советами от инфлюенсеров. В то же время такие советы могут быть не только полезными, но и рискованными, если за ними стоит реклама, продвижение отдельных активов или личная заинтересованность автора.