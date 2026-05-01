Обмін валют у мобільному додатку: як працює та чому це вигідно

Кілька років тому для обміну валюти треба було або йти до банківського відділення, або шукати обмінний пункт. Сьогодні це питання вирішується менше ніж за хвилину— прямо зі смартфона. Мобільний банкінг змінив саму логіку валютних операцій: вони стали швидшими, доступнішими і часто вигіднішими, ніж у касі. Розбираємося, як саме це працює на прикладі двох застосунків — Sense SuperApp від Sense Bank та Alliance від Alliance bank.

Чому мобільний обмін вигідніший за офлайн

Головна перевага обміну валюти через застосунок — це доступність без жодних обмежень за часом і місцем. Операція доступна 24/7, у вихідні та святкові дні, з будь-якої точки світу, де є інтернет. Не потрібно шукати відділення, стояти в черзі або підлаштовуватися під графік роботи каси.

Другий важливий аргумент — курс. Обидва банки, про які йтиметься, пропонують онлайн-курс, вигідніший за касовий. Це не маркетингова обіцянка, а практична різниця, яка стає відчутною при регулярних або великих операціях.

Третє — швидкість. Кошти після обміну зараховуються миттєво і одразу доступні для використання. Наразі жоден із розглянутих банків не стягує комісію за саму операцію обміну в застосунку. Тобто клієнт платить рівно стільки, скільки показано на екрані — без прихованих списань.

Sense SuperApp

Як відбувається обмін

У Sense SuperApp обмін валюти доступний цілодобово між картковими та поточними рахунками клієнта. Підтримуються три валюти: гривня, долар США та євро.

Щоб розпочати операцію, достатньо мати відкриті рахунки у потрібних валютах та достатній баланс для здійснення обміну.

Увійти до розділу обміну можна кількома способами. Перший — через блок з курсами валют на головному екрані: досить натиснути на нього і обрати «Обміняти валюту онлайн». Другий — через нижнє меню, розділ «Платежі», де є окрема кнопка «Обміняти валюту». Третій — безпосередньо з карткового рахунку через кнопку «Поповнити рахунок».

Сам процес обміну складається з кількох простих кроків. Спочатку клієнт обирає рахунок, з якого відбуватиметься списання — застосунок одразу показує доступні рахунки. Потім обирається рахунок для зарахування. На наступному екрані відображається актуальний курс обміну валюти, а також доступний ліміт операції — якщо йдеться про купівлю валюти. Після введення суми залишається лише підтвердити операцію. Кошти зараховуються миттєво, а на екрані з’являється повідомлення про успішний переказ.

Також є можливість придбати валюту під розміщення на депозит: після завершення строку депозиту кошти можна зняти без комісії через касу банку.

Якщо у клієнта ще немає валютного рахунку, застосунок запропонує відкрити його прямо під час обміну — без повернення на попередні екрани. Відкриття рахунку займає кілька хвилин і одразу робить його доступним для операцій.

Інструменти для вигіднішого обміну

Окрім самого обміну, Sense SuperApp пропонує кілька функцій, які допомагають стежити за курсами і вибирати правильний момент для операції.

Перша — сповіщення про зміну курсів у реальному часі. Клієнт може самостійно налаштувати, за якими валютними парами він хоче отримувати повідомлення, і обрати зручний часовий діапазон: цілодобово або лише в робочий час — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. Такий підхід дозволяє реагувати на вигідні коливання курсу без постійного моніторингу застосунку вручну.

Друга — архів курсів валют. Це графік із відображенням динаміки курсів валют за обраним каналом і валютою — на вибір доступні періоди від одного дня до шести місяців. Функція корисна для тих, хто хоче аналізувати тренди й ухвалювати зважені рішення, а не обмінювати «навмання».

Третя — віджет з актуальними курсами на головному екрані смартфона. Він показує поточний онлайн-курс Sense Bank для USD, EUR та пари EUR/USD без необхідності відкривати застосунок. Щоб додати віджет, достатньо перейти: довге натискання на екран → «Додати віджет» → «Sense SuperApp» → «Курси валют» (що вказані на певну дату).

Усі три функції орієнтовані на клієнтів, які активно стежать за курсами і прагнуть обмінювати кошти на найвигідніших умовах. Разом вони формують повноцінний інструмент для управління валютними операціями.

Alliance

Як відбувається обмін

У застосунку Alliance обмін валюти реалізований через картку «Цільова» — саме на неї зараховується куплена валюта. Вона відкривається як в доларах, так і євро та є безкоштовною в обслуговуванні. Обмін відбувається з гривневого рахунку клієнта.

Одразу при відкритті застосунку на головному екрані видно розділ «Валютообмін» з актуальними курсами. Тут відображається кілька типів курсів одночасно: картковий, готівковий, депозитний і курс НБУ, а також крос-курс долар/євро. Клієнт бачить усю необхідну інформацію ще до початку операції. Також у застосунку Alliance відображатиметься курс у валютообмінних банкоматах Alliance bank, де можна здійснити обмін валют готівкою.

Щоб купити валюту, потрібно:

Натиснути кнопку «Купити», обрати валюту (USD або EUR) і вказати гривневу картку, з якої відбуватиметься купівля. Далі вводиться потрібна сума у валюті, і після натискання кнопки «Переказати» (на якій одразу відображається еквівалент у гривнях) валюта миттєво зараховується на картку «Цільова».

Процес продажу валюти працює аналогічно, але у зворотному напрямку.

Якщо валютної картки «Цільова» у клієнта ще немає, її можна відкрити прямо під час обміну: застосунок запропонує це одразу після вибору валюти. Відкриття картки займає кілька секунд.

Також картку «Цільова» можна відкрити не тільки через обмін, а й у будь-який момент через віджет «Картки» → «Відкрити». Відкриття картки здійснюється у кілька кліків.

Варто додати: з картки «Цільова» доступні міжнародні P2P-перекази на картки іноземних банків з однією з найнижчих комісій на ринку — 0,8%, але не менше 1 USD або EUR. Це робить картку зручним інструментом не лише для зберігання валюти, а й для переказів за кордон.

Що робить застосунок особливим

Застосунок Alliance стрімко розвивається: з моменту запуску в серпні 2024 року ним уже користуються понад 750 тисяч клієнтів. Відкрити картку та стати клієнтом можна всього за кілька хвилин завдяки інтеграції з Дією. Серед найпопулярніших функцій застосунку — валютообмінні операції, які клієнти обирають через додаткові вигідні умови.

Одна з головних переваг банку — кешбек 0,5% за купівлю доларів або євро в застосунку. Він нараховується автоматично на гривневу картку після кожної операції — без активацій, промокодів і додаткових умов. Кешбек поширюється як на власні кошти, так і на кредитні, і діє в межах лімітів НБУ. Фактично це означає, що реальний курс купівлі для клієнта стає ще вигіднішим: частина витрачених коштів повертається. Для тих, хто купує валюту регулярно, ця різниця накопичується і стає відчутною.

Окрім карткового курсу, Alliance пропонує депозитний курс — для конвертації гривні у валюту при відкритті депозиту. За словами банку, це один із найвигідніших курсів на ринку для такої операції. Клієнт не лише зберігає кошти у валюті, а й отримує відсотковий дохід за поточними ставками.

Інтерфейс застосунку побудований так, щоб доступ до валютообміну був миттєвим: розділ видно одразу при відкритті, він не захований у підменю. На головному екрані також відображаються індивідуальні місячні ліміти клієнта та ліміти НБУ — і при кожній операції сума автоматично перераховується з урахуванням залишку ліміту. Це усуває ризик непомітно вичерпати місячний ліміт.

Ліміти та безпека: що важливо знати

Обмін валюти через мобільні застосунки регулюється чинним законодавством України та нормативами Національного банку. Ліміти однакові для всіх банків і не залежать від того, який застосунок використовує клієнт.

На сьогодні діють такі основні обмеження: клієнт може купувати безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав у межах щомісячного ліміту до 50 000 гривень в еквіваленті в рамках одного банку. Якщо валюта купується для розміщення на депозит строком від трьох місяців, ліміт вищий — до 200 000 гривень на місяць у межах одного банку. Продаж іноземної валюти клієнтом наразі не обмежений.

Важливо: ліміти можуть змінюватися за рішенням НБУ. У Sense SuperApp актуальний ліміт відображається безпосередньо на екрані обміну перед підтвердженням операції. У застосунку Alliance ліміти видно на головному екрані і автоматично оновлюються після кожної операції.

Щодо безпеки: обидва застосунки використовують сучасні методи захисту. Alliance підтримує біометричне підтвердження входу, що мінімізує ризики навіть у разі несанкціонованого доступу до смартфона. Sense SuperApp також дотримується стандартів безпеки цифрового банкінгу.

Окремо варто зупинитися на типових помилках, яких клієнти припускаються під час обміну. Найпоширеніша — переплутати напрямок операції: купівля й продаж валюти відбуваються за різними курсами, і курс купівлі завжди вищий за курс продажу. Це стандартне правило для всіх банків і обмінників. Друга помилка — не перевірити залишок місячного ліміту перед операцією, що призводить до відмови в обміні. Третя — неуважно обрати рахунок списання або ввести неправильну суму. Усі ці ризики мінімізуються простою перевіркою перед натисканням кнопки підтвердження.

На що звернути увагу перед обміном

Мобільний обмін валюти — зручний, швидкий і прозорий інструмент, але кілька секунд уважності перед підтвердженням операції ніколи не завадять:

перевірте курс, який застосовується до вашої операції;

переконайтеся, що обрано правильні рахунки/картки для списання і зарахування;

зверніть увагу на залишок місячного ліміту — особливо якщо операція проводиться наприкінці місяця або ви вже здійснювали купівлю раніше;

не забудьте, що для проведення обміну потрібен відповідний рахунок у валюті призначення. Якщо його немає, застосунки обох банків — учасників огляду запропонують відкрити його одразу, не виходячи з процесу обміну.

Мобільний банкінг не просто спростив обмін валюти — він зробив його доступним інструментом фінансового управління для кожного. Sense SuperApp та Alliance демонструють, що зручність, вигідний курс і безпека можуть бути в одному застосунку.