Фонд гарантирования одобрил заемщикам РВС Банка реструктуризацию долгов почти на 45 миллионов

В марте исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц рассмотрела обращение от пяти заемщиков РВС Банка за семью кредитными договорами о проведении реструктуризации на общую сумму более 44,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

По словам директора департамента ликвидации банков Фонда гарантирования вкладов Татьяны Старцевой, по всем обращениям приняты положительные решения.

«Уже заключены дополнительные соглашения с четырьмя заемщиками по пяти кредитным договорам для реструктуризации задолженности почти на 32 миллиона гривен. Увеличение поступлений в марте в ликвидируемый Фондом РВС Банка, вне прочего связано и с первыми поступлениями от погашений реструктуризированных кредитов заемщиков этого банка», — добавила Старцева.

Всего с начала 2022 года в ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки от заемщиков поступило 1491,7 млн грн.

Как отметила глава департамента ликвидации банков, реструктуризация кредитов по программам Фонда позволяет найти баланс между интересами кредитора и должника.

Для заемщика это, прежде всего, шанс уменьшить финансовую нагрузку — через пересмотр графика платежей, снижение штрафных санкций или фиксацию понятных условий погашения. Кроме того, это возможность вернуться к обслуживанию долга без риска потери активов или длительных судебных споров.

В Фонде напомнили, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года.