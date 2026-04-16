Кредитный бум: Оптимизм украинских банков достиг максимума за 10 лет

Украинский банковский сектор демонстрирует рекордные ожидания по наращиванию кредитования. Как свидетельствуют результаты «Опроса об условиях банковского кредитования» от НБУ за I квартал 2026 года, готовность банков кредитовать бизнес в течение следующих 12 месяцев достигла наивысшего уровня с начала 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бизнес просит деньги на развитие

По данным опроса, спрос бизнеса на кредиты в течение I квартала увеличился. В частности, вырос спрос со стороны крупных предприятий, на гривневые и долгосрочные ссуды, прежде всего, из-за потребности в капитальных инвестициях и оборотном капитале. Во II квартале банки ожидают дальнейшего увеличения спроса.

Население: ипотека и потребительские ссуды

Спрос населения на кредиты также возрос. По потребительским займам этот тренд продолжается со II квартала 2023 года, по ипотечным — с начала 2025 года. И банки ожидают его продолжения.

Долговая нагрузка предприятий осталась средней, домохозяйств — низкой.

В I квартале кредитные стандарты для предприятий почти не изменились, и в дальнейшем банки не планируют их менять.

Уровень одобрения заявок для всех видов кредитов бизнеса кроме валютных увеличивался четвертый квартал подряд.

Кредитные стандарты

Кредитные стандарты для потребительских ссуд несколько смягчились (этот тренд продолжается с начала 2023 года), однако не изменились для ипотеки. В дальнейшем банки ожидают смягчения стандартов и для ипотеки, и для потребительских ссуд.

Уровень одобрения заявок на кредиты домохозяйствам возрос, в частности, увеличились одобренные суммы и сроки потребительских кредитов.

Банки отметили заметный рост всех видов рисков, кроме процентного, и заявили об ожиданиях усиления валютного, кредитного и операционного рисков.

Опрос

Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 17 марта по 7 апреля 2026 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 25 финансовых учреждений с долей 96% активов банковской системы.

«Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка», — отмечает регулятор.