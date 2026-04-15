15 апреля 2026, 18:35 Читати українською

Банки не должны формально подходить к обслуживанию политически значимых лиц (PEP) — НБУ

Банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами (politically exposed person, PEP), относить всех PEP к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и неоправданно ограничивать доступ к финансовым услугам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам в письме от 14 апреля 2026 в дополнение к предыдущим рекомендациям в письмах от 6 февраля 2024 и от 31 августа 2024 года.

Нацбанк подчеркнул, что банки должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP. Необоснованное применение де-рискинга противоречит риск-ориентированному подходу и не способствует финансовой инклюзии.

Национальный банк также обращает внимание на то, что банкам не нужно запрашивать документы, подтверждающие источники доходов PEP, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом является низким, у банка нет подозрений в отмывании средств или финансировании терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения заработной платы, социальных выплат или объем финансовых операций по всем счетам PEP в банке не превышает 400 тыс. гривен в месяц.

Правило «12 месяцев»

Национальный банк напоминает, что если с момента прекращения выполнения PEP определённых публичных функций прошло более 12 месяцев и банк убедился в том, что такой клиент больше не представляет риска, присущего PEP, а также отсутствуют другие риски, банк не должен принимать в отношении него, членов его семьи и связанных с ним лиц определённые меры. В частности, в отношении получения разрешения руководства на установление / продолжение деловых отношений с РЭР, установления источников доходов (богатства) и источников средств, осуществления углубленного мониторинга деловых отношений.

«Соблюдая эти рекомендации, банки смогут усовершенствовать свои внутренние системы финансового мониторинга и повысить эффективность управления рисками», — говорится в сообщении регулятора.

Роман Мирончук
