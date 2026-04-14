Как изменился небанковский рынок Украины за время войны

После перехода небанковского финансового рынка под регулирование Нацбанка этот сегмент пережил масштабную «перезагрузку»: часть игроков покинула рынок, часть была исключена из реестров, а оставшиеся компании были вынуждены адаптироваться к более жестким правилам прозрачности, ликвидности и управления рисками. Об этом говорится в статье Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс».

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Как изменилось количество участников

По данным аналитиков, на начало 2026 года количество участников финансового рынка Украины, не считая банков, сократилось до 655 учреждений, тогда как в начале 2022 года их было 1824. Таким образом, за годы большой войны рынок потерял 61% игроков.

Сильнее всего сокращение коснулось финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и страховщиков. В то же время, несмотря на такое существенное «похудение», сам рынок стал более структурированным и контролируемым, а его ключевые сегменты — более понятными для регулятора и потребителя.

Как отметила руководитель аналитического департамента «Финансового пульса» Диляра Мустафаева, переход небанковского рынка под надзор НБУ стал одним из важнейших этапов его трансформации.

Кто работает на рынке

По состоянию на начало 2026 года на финансовом рынке Украины, кроме 61 банка, работали 411 финансовых компаний, 101 ломбард, 85 кредитных союзов, 57 страховых компаний и одна лизинговая компания.

Наибольшую долю по количеству участников по-прежнему составляют именно финансовые компании — 57% от общего количества игроков. Ломбарды составляют 14%, кредитные союзы — 11,9%, банки — 8,5%, страховые компании — 7,96%.

Впрочем, если оценивать не количество участников, а вес в системе, картина совсем иная: 91% всех активов финансового рынка приходится именно на банки. Доля финансовых компаний составляет 6,6%, страховщиков — 2%, а удельный вес всех остальных игроков не превышает 1%.

Как отметили в «Финансовом пульсе», это еще раз демонстрирует, что небанковский сегмент, несмотря на свою численность, до сих пор значительно уступает банковскому сектору по масштабу ресурсов.

Сколько заработали в 2025 году

В то же время 2025 год оказался для небанковских учреждений финансово успешным. Их совокупная прибыль достигла 20,1 млрд грн, что на 21% больше, чем годом ранее. Наибольший финансовый результат показали финансовые компании — 13 млрд грн, или 65% от общей прибыли рынка.

Страховые компании заработали 6,85 млрд грн, что соответствует 34% совокупного результата. Доля кредитных союзов и ломбардов в общем финансовом результате осталась минимальной — менее 1%.