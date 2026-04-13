Рада готовит масштабный пересмотр условий взыскания кредитов с военнослужащих

Рабочая группа в парламенте объявила о подготовке законодательных изменений для урегулирования проблем с неработающими кредитами (NPL), исполнительными производствами и подтверждением статуса военнослужащих. Среди ключевых инициатив — приостановка начисления процентов для мобилизованных предпринимателей после их официального закрытия, интеграция с цифровыми сервисами и пересмотр процедур снятия арестов со счетов. Об этом сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк 13 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бумажная бюрократия и обещания цифровизации

Министерство обороны в настоящее время завершает подготовку новой редакции разъяснений и перечня документов, с помощью которых военнослужащий сможет официально подтвердить свой статус перед кредиторами. Перед публикацией этого алгоритма чиновники планируют дополнительно согласовать подходы. Это делается для того, чтобы избежать ситуаций, когда банки, частные исполнители и сами заемщики по-разному трактуют одни и те же нормы.

Отдельно рассматривается возможность цифровизации этого процесса. Планируется разрешить подтверждать статус военнослужащего через приложение «Дія» и сервисы Минобороны («Армия+»), что в теории должно упростить процедуру и снизить бюрократическую нагрузку на участников боевых действий.

Кредиты индивидуальных предпринимателей: привязка к реестру и поиск компромисса

Наибольший регуляторный хаос наблюдается в сегменте кредитования физических лиц-предпринимателей (ФЛП), вступивших в ряды армии. Из-за отсутствия четкой законодательной базы финансовые учреждения применяют различные, зачастую взаимоисключающие подходы к начислению задолженности.

Парламентарии предлагают закрепить жесткую норму: базовой точкой отсчета должна стать исключительно дата внесения записи о прекращении деятельности ФЛП в Единый государственный реестр (ЕГР). Логика такова: если предприниматель официально закрыл ФЛП, проценты по его бизнес-кредиту начисляться не должны. В случае же возобновления деятельности или ее продолжения с получением дохода — долговые обязательства возвращаются.

Кроме того, власти совместно с представителями банковского сектора в настоящее время «дорабатывают» модель введения льготного периода после демобилизации, чтобы военнослужащие не сталкивались с полной финансовой нагрузкой сразу после возвращения к гражданской жизни.

Арест счетов и правительственный законопроект № 13677

Третий крупный блок проблем касается принудительного взыскания долгов. Военнослужащие по-прежнему массово сталкиваются с арестом средств и отсутствием эффективного механизма разблокирования счетов.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, Министерство юстиции получило указание подготовить изменения в свои внутренние инструкции. В свою очередь, профильные ассоциации и участники финансового рынка должны представить готовые предложения по поправкам к законодательству, в частности к правительственному законопроекту № 13677, который регулирует сферу принудительного исполнения решений. Работа должна перейти от этапа сбора жалоб к формированию конкретных сравнительных таблиц с поправками.

Как работают кредитные каникулы и почему произошел коллапс

В соответствии с действующим законодательством Украины военнослужащие (как мобилизованные, так и контрактники) имеют право на освобождение от уплаты процентов, штрафов и пени по потребительским кредитам на время действия особого периода. Исключение составляют только кредиты на приобретение недвижимости, автомобилей и определенного энергетического оборудования (если проценты по ним уже компенсируются государством).

Однако на практике этот механизм дает серьезный сбой из-за жестких требований к документальному оформлению и бюрократии исполнительного производства. Как показывают экспертные дискуссии вокруг того же законопроекта № 13677, автоматической блокировки взысканий с военнослужащих не происходит. Государственные и частные исполнители часто арестовывают зарплатные карточки солдат, поскольку не имеют доступа к внутренним базам Минобороны и вынуждены руководствоваться общими правилами. От бойцов требуют предоставлять бумажные справки или выписки из приказов командиров с мокрыми печатями, что физически невозможно сделать с передовой. Это приводит к блокировке выплат и начислению банками двойных комиссий, пока военный ищет способы доказать свой статус.

