Рада готовит масштабный пересмотр условий взыскания кредитов с военнослужащих

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
13 апреля 2026, 19:15

Рада готовит масштабный пересмотр условий взыскания кредитов с военнослужащих

Рабочая группа в парламенте объявила о подготовке законодательных изменений для урегулирования проблем с неработающими кредитами (NPL), исполнительными производствами и подтверждением статуса военнослужащих. Среди ключевых инициатив — приостановка начисления процентов для мобилизованных предпринимателей после их официального закрытия, интеграция с цифровыми сервисами и пересмотр процедур снятия арестов со счетов. Об этом сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк 13 апреля.

Рабочая группа в парламенте объявила о подготовке законодательных изменений для урегулирования проблем с неработающими кредитами (NPL), исполнительными производствами и подтверждением статуса военнослужащих.

Бумажная бюрократия и обещания цифровизации

Министерство обороны в настоящее время завершает подготовку новой редакции разъяснений и перечня документов, с помощью которых военнослужащий сможет официально подтвердить свой статус перед кредиторами. Перед публикацией этого алгоритма чиновники планируют дополнительно согласовать подходы. Это делается для того, чтобы избежать ситуаций, когда банки, частные исполнители и сами заемщики по-разному трактуют одни и те же нормы.

Отдельно рассматривается возможность цифровизации этого процесса. Планируется разрешить подтверждать статус военнослужащего через приложение «Дія» и сервисы Минобороны («Армия+»), что в теории должно упростить процедуру и снизить бюрократическую нагрузку на участников боевых действий.

Кредиты индивидуальных предпринимателей: привязка к реестру и поиск компромисса

Наибольший регуляторный хаос наблюдается в сегменте кредитования физических лиц-предпринимателей (ФЛП), вступивших в ряды армии. Из-за отсутствия четкой законодательной базы финансовые учреждения применяют различные, зачастую взаимоисключающие подходы к начислению задолженности.

Парламентарии предлагают закрепить жесткую норму: базовой точкой отсчета должна стать исключительно дата внесения записи о прекращении деятельности ФЛП в Единый государственный реестр (ЕГР). Логика такова: если предприниматель официально закрыл ФЛП, проценты по его бизнес-кредиту начисляться не должны. В случае же возобновления деятельности или ее продолжения с получением дохода — долговые обязательства возвращаются.

Кроме того, власти совместно с представителями банковского сектора в настоящее время «дорабатывают» модель введения льготного периода после демобилизации, чтобы военнослужащие не сталкивались с полной финансовой нагрузкой сразу после возвращения к гражданской жизни.

Арест счетов и правительственный законопроект № 13677

Третий крупный блок проблем касается принудительного взыскания долгов. Военнослужащие по-прежнему массово сталкиваются с арестом средств и отсутствием эффективного механизма разблокирования счетов.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, Министерство юстиции получило указание подготовить изменения в свои внутренние инструкции. В свою очередь, профильные ассоциации и участники финансового рынка должны представить готовые предложения по поправкам к законодательству, в частности к правительственному законопроекту № 13677, который регулирует сферу принудительного исполнения решений. Работа должна перейти от этапа сбора жалоб к формированию конкретных сравнительных таблиц с поправками.

Как работают кредитные каникулы и почему произошел коллапс

В соответствии с действующим законодательством Украины военнослужащие (как мобилизованные, так и контрактники) имеют право на освобождение от уплаты процентов, штрафов и пени по потребительским кредитам на время действия особого периода. Исключение составляют только кредиты на приобретение недвижимости, автомобилей и определенного энергетического оборудования (если проценты по ним уже компенсируются государством).

Однако на практике этот механизм дает серьезный сбой из-за жестких требований к документальному оформлению и бюрократии исполнительного производства. Как показывают экспертные дискуссии вокруг того же законопроекта № 13677, автоматической блокировки взысканий с военнослужащих не происходит. Государственные и частные исполнители часто арестовывают зарплатные карточки солдат, поскольку не имеют доступа к внутренним базам Минобороны и вынуждены руководствоваться общими правилами. От бойцов требуют предоставлять бумажные справки или выписки из приказов командиров с мокрыми печатями, что физически невозможно сделать с передовой. Это приводит к блокировке выплат и начислению банками двойных комиссий, пока военный ищет способы доказать свой статус.

Власти планируют изменить правила взыскания долгов с военнослужащих и индивидуальных предпринимателей. Рассматриваем, почему счета по-прежнему арестовывают и как банки защищают свои доходы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
