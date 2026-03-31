31 марта 2026, 16:23

Фонд гарантирования начал выплаты юрлицам РВС Банка: рекордные сроки ликвидации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил исторический рекорд по скорости вывода банка с рынка. Только через два месяца от старта ликвидационной процедуры АО «РВС БАНК» ведомство перешло к удовлетворению требований кредиторов 7-й очереди, в которую входят юридические лица. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали выплат и объемы задолженности

В настоящее время исполнительная дирекция Фонда согласовала выплаты для 1997 кредиторов на общую сумму более 17,8 млн грн.

Общая картина расчетов с кредиторами РВС Банка выглядит следующим образом:

  • Общая сумма требований всех очередей составляет 283,2 млн. грн.
  • Уже погашено более 102,2 млн. грн.

Отмечается, что быстрый переход к выплатам стал возможным благодаря наличию качественных активов и заинтересованности иностранного инвестора. Предыдущий рекорд принадлежал Коминвестбанку, где путь к выплатам почти всем очередям кредиторов занял меньше года.

Успех кейса РВС Банка объясняется использованием механизма, отвечающего стандартам ЕС и США (Purchase and Assumption).

Напомним

В ноябре 2025 года НБУ признал РВС Банк неплатежеспособным.

В декабре 2025 г. создан «переходный» банк (Юте Банк), которому передали активы и обязательства перед физическими лицами.

В январе 2026 года 100% акций созданного банка были проданы эстонской банковской группе Iute Group AS.

Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
