Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 13,3%

Качество кредитного портфеля украинских банков продолжает улучшаться. В феврале 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) сократилась еще на 0,5 п.п. По состоянию на 1 марта 2026 года этот показатель составляет 13,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Почему падает уровень NPL
Регулятор отмечает, что положительная динамика обусловлена двумя ключевыми факторами:
- Высокое качество новых займов: выдаваемые сейчас кредиты имеют низкий уровень риска.
- Низкий уровень дефолтов: текущее качество кредитного портфеля оценивается как хорошее, а количество новых дефолтов находится на историческом минимуме.
Также значительное влияние на статистику оказала масштабная «очистка» балансов государственных банков в декабре 2025 года, когда было списано более 170 млрд грн старых неработающих активов. Это позволило сектору войти в 2026 год с показателем NPL ниже 14%.
Кто кредитует лучше всего: статистика по группам банков
Уровень проблемной задолженности существенно отличается в зависимости от формы собственности финучреждения:
- Банки с иностранным капиталом: 6,4% (самый низкий показатель в системе).
- Частные украинские банки: 8,1%.
- Государственные банки: 18,7%.
Бизнес vs Население
В разрезе категорий заемщиков ситуация выглядит следующим образом:
- Кредиты бизнеса: доля NPL составляет 16,6%.
- Кредиты населению: показатель значительно лучше — 10,7%.
Источник: Минфин
