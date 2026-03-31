Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 13,3%

Качество кредитного портфеля украинских банков продолжает улучшаться. В феврале 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) сократилась еще на 0,5 п.п. По состоянию на 1 марта 2026 года этот показатель составляет 13,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка .

Почему падает уровень NPL

Регулятор отмечает, что положительная динамика обусловлена двумя ключевыми факторами:

Высокое качество новых займов: выдаваемые сейчас кредиты имеют низкий уровень риска.

Низкий уровень дефолтов: текущее качество кредитного портфеля оценивается как хорошее, а количество новых дефолтов находится на историческом минимуме.

Также значительное влияние на статистику оказала масштабная «очистка» балансов государственных банков в декабре 2025 года, когда было списано более 170 млрд грн старых неработающих активов. Это позволило сектору войти в 2026 год с показателем NPL ниже 14%.

Кто кредитует лучше всего: статистика по группам банков

Уровень проблемной задолженности существенно отличается в зависимости от формы собственности финучреждения:

Банки с иностранным капиталом: 6,4% (самый низкий показатель в системе).

Частные украинские банки: 8,1%.

Государственные банки: 18,7%.

Бизнес vs Население

В разрезе категорий заемщиков ситуация выглядит следующим образом: