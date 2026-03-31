Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
31 марта 2026, 15:17 Читати українською

Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 13,3%

Качество кредитного портфеля украинских банков продолжает улучшаться. В феврале 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) сократилась еще на 0,5 п.п. По состоянию на 1 марта 2026 года этот показатель составляет 13,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему падает уровень NPL

Регулятор отмечает, что положительная динамика обусловлена двумя ключевыми факторами:

  • Высокое качество новых займов: выдаваемые сейчас кредиты имеют низкий уровень риска.
  • Низкий уровень дефолтов: текущее качество кредитного портфеля оценивается как хорошее, а количество новых дефолтов находится на историческом минимуме.

Также значительное влияние на статистику оказала масштабная «очистка» балансов государственных банков в декабре 2025 года, когда было списано более 170 млрд грн старых неработающих активов. Это позволило сектору войти в 2026 год с показателем NPL ниже 14%.

Кто кредитует лучше всего: статистика по группам банков

Уровень проблемной задолженности существенно отличается в зависимости от формы собственности финучреждения:

  • Банки с иностранным капиталом: 6,4% (самый низкий показатель в системе).
  • Частные украинские банки: 8,1%.
  • Государственные банки: 18,7%.

Бизнес vs Население

В разрезе категорий заемщиков ситуация выглядит следующим образом:

  • Кредиты бизнеса: доля NPL составляет 16,6%.
  • Кредиты населению: показатель значительно лучше — 10,7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 5 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами