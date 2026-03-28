Мраморная отделка, дизайнерские двери и золотые аксессуары: что обнаружили в интерьерах ЦБ Венгрии

Издание опубликовало детальную смету проекта, полученную через суд после разбирательства с ЦБ и его дочерней компанией. Документы позволили установить, как изменилась стоимость реконструкции и на что были направлены средства.

Что показала смета

Согласно опубликованным материалам, решение о реконструкции исторического здания на площади Сабадшаг было принято в 2019 году. Изначально бюджет проекта составлял около 55 млрд форинтов (примерно $150 млн), однако к 2023 году он был увеличен до 104,9 млрд форинтов (около $280−290 млн) — почти вдвое.

Генеральным подрядчиком выступила компания Raw Development, связанная с Балинтом Шомлаи — знакомым сына тогдашнего главы центробанка Дьердя Матолчи, утверждают авторы материала.

Смета, включающая более 500 страниц, детализирует расходы вплоть до отдельных элементов интерьера. Среди наиболее дорогих позиций — мраморная отделка, дизайнерские двери, мебель и декоративные элементы.

В частности, в служебных помещениях руководства регулятора использовался итальянский мрамор: только облицовка стен площадью около 84 кв. м обошлась более чем в 11,3 млн форинтов (примерно $30 тысяч), а напольная мозаика — еще примерно в 9,5 млн форинтов (около $25 тысяч).

Отдельные элементы также стоили значительно дороже типичных рыночных аналогов: например, двери в здании закупались на общую сумму около 2,1 млрд форинтов (примерно $5,5−6 млн), а аксессуары вроде мыльниц и держателей — на десятки миллионов форинтов.

В материалах также упоминается создание дополнительных пространств, не связанных напрямую с основной деятельностью регулятора, включая зоны отдыха, VIP-помещения, фитнес-зал и представительские залы.

Расходы уже подверглись критике со стороны Государственной счетной палаты, а по инициативе нового руководства центробанка было возбуждено уголовное дело, указало издание.

Реконструкция проводилась в период, когда центробанк возглавлял Дьердь Матолчи. В 2024 году его сменил бывший министр финансов Михай Варга.

Сигарные комнаты, детский сад и ершики «под золот

После публикации расследования независимый депутат парламента Венгрии Акос Хадхази опубликовал на своей странице в Facebook фотографии интерьеров здания, назвав его «дворцом роскоши».

Судя по опубликованным изображениям, в здании были оборудованы, в том числе:

сигарная комната со специализированной системой фильтрации воздуха;

детская комната для детей сотрудников ЦБ в духе Монтессори (депутат отдельно обращал внимание на игрушечную кухню стоимостью около 600 тысяч форинтов);

переговорные, оформленных в разных стилях: от больших парадных залов с инкрустированным паркетом и креслами дороже 1,2 млн форинтов за штуку до малых переговорных с велюровой обивкой стен, деревянными панелями и стеклянными перегородками;

Отдельное внимание Хадхази уделил санитарным помещениям. Он опубликовал фотографии ванной комнаты, связанной с кабинетом бывшего главы центробанка Дьердя Матолчи: пол там выложен черно-белой каменной мозаикой, стены облицованы итальянским мрамором Bianco Lasa более чем на 11 млн форинтов, а в интерьере использованы сантехника и аксессуары золотого цвета. Среди таких деталей депутат упоминал, в частности, золотистые ершики для унитаза стоимостью свыше 50 тысяч форинтов за штуку.