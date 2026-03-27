Мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц не распространяется на кредиты для бизнеса — ВС

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2026, 18:35 Читати українською

Мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц не распространяется на кредиты для бизнеса — ВС

Полномасштабное вторжение коренным образом изменило финансовое положение миллионов украинцев. Государство, пытаясь защитить граждан от потери жилья из-за нестабильных доходов, ввело специальную гарантию: пункт 5−2 раздела VI Закона «Об ипотеке». Эта норма накладывает временное вето на принудительное взыскание ипотечного имущества по потребительским кредитам во время действия военного положения. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц не распространяется на кредиты для бизнеса — ВС
Однако юридическая практика показывает, что этот защитный механизм нередко пытаются использовать крупные заемщики, чьи миллионные долги имеют чисто коммерческое происхождение. Верховный Суд (ВС) поставил точку в этом вопросе, проведя четкую границу между социальной защитой потребителя и бизнес-рисками предпринимателя.

Кейс о «миллионных инвестициях» под маской личных нужд

20 марта 2026 года по делу № 362/205/25 ВС подтвердил, что мораторий не является «зонтиком» для бизнеса. История началась еще в 2008 году, когда банк предоставил физическому лицу два кредита на общую сумму 2 миллиона долларов США.

Хотя договоры были оформлены на частное лицо, фактическое назначение средств было следующим:

  • Первый транш — рефинансирование существующих долгов.
  • Второй транш — прямое финансирование строительства коттеджного городка.
  • Залог — три земельных участка, предназначенных под застройку.

Когда банк попытался реализовать залог по многолетним долгам, частный исполнитель отказал, назвав кредит «потребительским». Банк обжаловал это бездействие, и дело дошло до самой высокой инстанции.

Позиция Верховного Суда: как распознать бизнес-кредит

Верховный Суд подчеркнул, что статус кредита определяется его целевым назначением, а не только статусом заемщика. Потребительский кредит — это исключительно средства на личные нужды, не связанные с бизнесом.

Суд установил, что кредит носил коммерческий характер на основе следующих фактов:

  • Бизнес-планы: банк предоставил сметы строительства, которые заемщик подавал еще при оформлении ссуды.
  • Профессиональная деятельность: заемщик с 2000 года был зарегистрирован как ФЛП именно в сфере строительства.
  • Собственные свидетельства: в письмах банку должник сам жаловался на «кризис в строительной отрасли» и отсутствие покупателей на коттедже, что прямо доказывает его предпринимательскую цель.

Единая судебная практика: три ключевых вывода

ВС сформировал стабильную систему правил, на которую теперь ориентируются более низкие инстанции.

Принципиальное отличие (дело № 755/11648/15-ц): мораторий действует только для договоров, направленных на удовлетворение личных потребностей.

Кредит юрлица — не для потребителя (дело № 760/16365/22): кредит, выданный фирме (даже если директор — физлицо), автоматически исключает действие моратория. Торги по такому имуществу законны.

Приоритет момента подписания (дело № 308/15538/22): если кредит брался на реконструкцию недвижимости для проживания, он является потребительским. Даже если позже владелец начал использовать часть помещения в качестве офиса, мораторий продолжает защищать имущество, потому что первоначальная цель была жилой.

Суды верно разделяют ипотеку. Мораторий — это реальный инструмент социальной защиты, а не лазейка для коммерческих структур. В бизнес-спорах банкам достаточно доказать предпринимательскую цель ссуды, чтобы получить право на взыскание имущества.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
