Мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц не распространяется на кредиты для бизнеса — ВС

Полномасштабное вторжение коренным образом изменило финансовое положение миллионов украинцев. Государство, пытаясь защитить граждан от потери жилья из-за нестабильных доходов, ввело специальную гарантию: пункт 5−2 раздела VI Закона «Об ипотеке». Эта норма накладывает временное вето на принудительное взыскание ипотечного имущества по потребительским кредитам во время действия военного положения. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Однако юридическая практика показывает, что этот защитный механизм нередко пытаются использовать крупные заемщики, чьи миллионные долги имеют чисто коммерческое происхождение. Верховный Суд (ВС) поставил точку в этом вопросе, проведя четкую границу между социальной защитой потребителя и бизнес-рисками предпринимателя.

Кейс о «миллионных инвестициях» под маской личных нужд

20 марта 2026 года по делу № 362/205/25 ВС подтвердил, что мораторий не является «зонтиком» для бизнеса. История началась еще в 2008 году, когда банк предоставил физическому лицу два кредита на общую сумму 2 миллиона долларов США.

Хотя договоры были оформлены на частное лицо, фактическое назначение средств было следующим:

Первый транш — рефинансирование существующих долгов.

Второй транш — прямое финансирование строительства коттеджного городка.

Залог — три земельных участка, предназначенных под застройку.

Когда банк попытался реализовать залог по многолетним долгам, частный исполнитель отказал, назвав кредит «потребительским». Банк обжаловал это бездействие, и дело дошло до самой высокой инстанции.

Позиция Верховного Суда: как распознать бизнес-кредит

Верховный Суд подчеркнул, что статус кредита определяется его целевым назначением, а не только статусом заемщика. Потребительский кредит — это исключительно средства на личные нужды, не связанные с бизнесом.

Суд установил, что кредит носил коммерческий характер на основе следующих фактов:

Бизнес-планы: банк предоставил сметы строительства, которые заемщик подавал еще при оформлении ссуды.

Профессиональная деятельность: заемщик с 2000 года был зарегистрирован как ФЛП именно в сфере строительства.

Собственные свидетельства: в письмах банку должник сам жаловался на «кризис в строительной отрасли» и отсутствие покупателей на коттедже, что прямо доказывает его предпринимательскую цель.

Единая судебная практика: три ключевых вывода

ВС сформировал стабильную систему правил, на которую теперь ориентируются более низкие инстанции.

Принципиальное отличие (дело № 755/11648/15-ц): мораторий действует только для договоров, направленных на удовлетворение личных потребностей.

Кредит юрлица — не для потребителя (дело № 760/16365/22): кредит, выданный фирме (даже если директор — физлицо), автоматически исключает действие моратория. Торги по такому имуществу законны.

Приоритет момента подписания (дело № 308/15538/22): если кредит брался на реконструкцию недвижимости для проживания, он является потребительским. Даже если позже владелец начал использовать часть помещения в качестве офиса, мораторий продолжает защищать имущество, потому что первоначальная цель была жилой.

Суды верно разделяют ипотеку. Мораторий — это реальный инструмент социальной защиты, а не лазейка для коммерческих структур. В бизнес-спорах банкам достаточно доказать предпринимательскую цель ссуды, чтобы получить право на взыскание имущества.