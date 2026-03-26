Пышный о разглашении данных клиентки monobank: НБУ проверяет обстоятельства инцидента

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что регулятор проверяет обстоятельства инцидента, связанного с возможным нарушением банковской тайны, и анализирует предоставленные банком материалы. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, пишет Укринформ.

Позиция НБУ

Глава Нацбанка отметил, что публикация соучредителя monobank Олега Гороховского фотографии клиентки банка с флагом на стене была слишком эмоциональной реакцией.

Он добавил, что в НБУ приняли во внимание информацию о подтверждении государственной экспертизой того, что флаг был именно российским, и отметил, что любая негативная реакция должна происходить в рамках действующего законодательства.

«Именно этот вопрос изучает Национальный банк, ведь защита банковской тайны гарантируется законодательством и банки являются гарантами его сохранения», — сказал Пышный.

По его словам, событие произошло 9 марта, а уже после его огласки в медиа Нацбанк направил в учреждение официальный запрос. Банк предоставил большой пакет документов, который сейчас находится в стадии детального анализа.

По результатам проверки будет подготовлена справка с выводами о том, были ли нарушения законодательства и должным образом ли обеспечена защита банковской тайны.

«После рассмотрения этой справки Комитет по банковскому надзору примет решение о начале административной процедуры. В дальнейшем, в рамках этого производства и в соответствии со всеми необходимыми регламентами, вопрос будет рассмотрен на коллегиальной основе в Национальном банке, после чего будет принято окончательное решение», — добавил Пышный.

Как пояснил глава НБУ, согласно закону рассмотрение такого дела может длиться до шести месяцев с момента начала процедуры. После принятия решения все заинтересованные стороны получат информацию.

В чем конфликт

Соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал в сети фото пользователя банка, сделанное во время видеоверификации. На заднем фоне девушки, по его словам, виден русский флаг. Впоследствии клиентка банка заявила, что действительно на стене был флаг Словении, а также раскритиковала публикацию ее фото без согласия.

Позже Верховная Рада вызвала на свое заседание главу НБУ Андрея Пышного из-за ситуации с разглашением соучредителем банка Олегом Гороховским личной информации клиентки банка.