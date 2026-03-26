Банки в январе выдали ипотечные кредиты на 1,5 млрд грн

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
26 марта 2026, 14:33 Читати українською

Банки в январе выдали ипотечные кредиты на 1,5 млрд грн

В январе 2026 года банки Украины выдали 718 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба Национального банка.

Банки в январе выдали ипотечные кредиты на 1,5 млрд грн
Первичный рынок опережает вторичный

Большая часть средств направлена на новое строительство:

Первичный рынок: выдано 416 кредитов на сумму 861 млн грн. Из них почти 40% (178 сделок на 330 млн грн) оформлено под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

Вторичный рынок: 302 кредита на сумму 590 млн. грн.

Процентные ставки и качество портфеля

Средневзвешенная эффективная ставка на первичном рынке составила 8,15% годовых, тогда как на вторичном она несколько выше — 8,97%.

НБУ отмечает высокое качество ипотечного портфеля: доля неработающих кредитов (NPL) составляет лишь 13%, что свидетельствует об ответственном подходе заемщиков и эффективном скоринге банков.

География кредитования

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано:

  • в Киевской области (222 договора на общую сумму 460 млн грн или 32% от общего объема);
  • в Киеве (148 договоров на 336 млн грн);
  • во Львовской области (50 договоров на 115 млн грн.);
  • в Ивано-Франковской области (34 договора на 67 млн грн.);
  • в Винницкой области (29 договоров на 60 млн грн).

Опрос

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 16 банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
