Банки в январе выдали ипотечные кредиты на 1,5 млрд грн

В январе 2026 года банки Украины выдали 718 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба Национального банка.

Первичный рынок опережает вторичный

Большая часть средств направлена на новое строительство:

Первичный рынок: выдано 416 кредитов на сумму 861 млн грн. Из них почти 40% (178 сделок на 330 млн грн) оформлено под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

Вторичный рынок: 302 кредита на сумму 590 млн. грн.

Процентные ставки и качество портфеля

Средневзвешенная эффективная ставка на первичном рынке составила 8,15% годовых, тогда как на вторичном она несколько выше — 8,97%.

НБУ отмечает высокое качество ипотечного портфеля: доля неработающих кредитов (NPL) составляет лишь 13%, что свидетельствует об ответственном подходе заемщиков и эффективном скоринге банков.

География кредитования

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано:

в Киевской области (222 договора на общую сумму 460 млн грн или 32% от общего объема);

в Киеве (148 договоров на 336 млн грн);

во Львовской области (50 договоров на 115 млн грн.);

в Ивано-Франковской области (34 договора на 67 млн грн.);

в Винницкой области (29 договоров на 60 млн грн).

Опрос

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 16 банков.