Приватбанк интегрировал в мобильное приложение Приват24 новый инструмент для автоматизации расчетов — сканер IBAN. Технология призвана упростить процесс оплаты по реквизитам, минимизируя ручной ввод данных и риск возникновения ошибок. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк запустил IBAN-сканер в Приват24
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как работает технология
Новая функция основана на алгоритмах автоматического распознавания текста. Пользователю достаточно навести камеру смартфона на номер счета в квитанции, выписке или даже на экране другого устройства. Система мгновенно идентифицирует 29-значный код и автоматически заполняет платежную форму.
Где найти новую опцию
В Приват24 перейдите в раздел «Платежи» → «По реквизитам» и нажмите значок сканера в поле ввода.
В банке отмечают, что новая функция будет полезна для оплаты коммунальных услуг, налогов, сервисов или переводов физическим лицам-предпринимателям
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии