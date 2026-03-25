Приватбанк запустил IBAN-сканер в Приват24

Приватбанк интегрировал в мобильное приложение Приват24 новый инструмент для автоматизации расчетов — сканер IBAN. Технология призвана упростить процесс оплаты по реквизитам, минимизируя ручной ввод данных и риск возникновения ошибок. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как работает технология

Новая функция основана на алгоритмах автоматического распознавания текста. Пользователю достаточно навести камеру смартфона на номер счета в квитанции, выписке или даже на экране другого устройства. Система мгновенно идентифицирует 29-значный код и автоматически заполняет платежную форму.

Где найти новую опцию

В Приват24 перейдите в раздел «Платежи» → «По реквизитам» и нажмите значок сканера в поле ввода.

В банке отмечают, что новая функция будет полезна для оплаты коммунальных услуг, налогов, сервисов или переводов физическим лицам-предпринимателям