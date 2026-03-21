21 марта 2026, 11:17 Читати українською

НБУ усиливает безвыездный надзор: введены риск-ориентированные ограничения для банков

Национальный банк Украины сделал очередной шаг в рамках имплементации правил ЕС, урегулировав порядок установления требований и ограничений деятельности банков. Новые подходы основаны на риск-ориентированном подходе и позволяют регулятору реагировать на угрозы еще до того, как они станут критическими для финансовой системы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ограничение деятельности: когда НБУ будет вмешиваться?

Регулятор определил четкий порядок установления ограничений при ухудшении финансового состояния банка. Основанием для санкций может стать хотя бы один из следующих признаков:

  • отрицательная динамика показателей качества активов, достаточности капитала, ликвидности и прибыльности;
  • рост уровня основных рисков (кредитного, процентного, рыночного, операционного);
  • ненадлежащее качество корпоративного управления или систем внутреннего контроля или управления рисками, что приводит к существенному росту рисков;
  • существенный рост рисков вследствие внедрения нового продукта.

Важно: в случае непосредственной угрозы вкладчикам НБУ вправе устанавливать ограничения немедленно, без предварительного заслушивания позиции банка.

Новый механизм требований по результатам надзора

Вводится инструмент выдвижения требований, если банку необходимо принять меры по уменьшению влияния рисков. Эти требования могут относиться:

  • улучшение финансового состояния банка;
  • поддержание достаточного уровня капитала и ликвидности;
  • повышение качества корпоративного управления и систем управления рисками, в том числе устранение недостатков в деятельности банка, непосредственно еще не повлиявших на его финансовое состояние, но в будущем может привести к его ухудшению и угрозе интересам вкладчиков и кредиторов банка;
  • пересмотра политики вознаграждений.

Банк обязан в установленный срок представить план мер по устранению выявленных недостатков.

Контроль за новыми продуктами

НБУ ужесточает надзор за внедрением новых банковских продуктов. Теперь банки обязаны информировать регулятора о запуске новых или существенных изменениях в существующие продукты, если они могут оказать существенное влияние на стабильность учреждения. Это должно укрепить культуру ответственных инноваций в секторе.

В то же время НБУ снизил бюрократическую нагрузку, сократив перечень решений по вложениям в государственные ценные бумаги (ОВГЗ), о которых банки должны отчитываться.

Ожидаемый эффект

Реализация этих изменений позволит НБУ действовать на опережение, повысит устойчивость банковской системы и усилит защиту интересов вкладчиков и кредиторов.

Соответствующие изменения в Положение об осуществлении безвыездного надзора утверждены постановлением правления НБУ № 27 от 17 марта 2026 года и вступят в силу 1 мая 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
