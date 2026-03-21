В Украине заработает государственный банк Польши: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Польшей, регулирующего деятельность Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине. Документ ( законопроект № 0363 ) был возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства 20 марта.

Верховная Рада приняла этот закон 26 февраля, а само соглашение между правительствами Украины и Польши подписали 25 сентября 2025 года в Варшаве.

2 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект № 0363 о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине.

Ратификация соглашения откроет правовые основания полноценной работы польского государственного банка развития территории Украины. Речь идет о предоставлении финансовой и технической помощи для реализации проектов восстановления и развития государства.

Как будет работать банк

Согласно пояснительной записке, BGK сможет предоставлять Украине ссуды, кредиты, гарантии, гранты и другие финансовые инструменты. Помощь может направляться как правительству Украины и органам местного самоуправления, так и государственным и частным компаниям. Финансирование будет осуществляться в евро, долларах США или других валютах.

В самом Соглашении подробно прописаны права Bank Gospodarstwa Krajowego и перечень разрешенных видов деятельности в Украине, что дает четкое понимание масштабов и границ его работы на территории страны.

В частности, предусмотрено, что BGK имеет право осуществлять любую деятельность, необходимую для выполнения своих проектов, вести переговоры и заключать любые виды контрактов или соглашений, принимать и предоставлять гарантии, контргарантии или поручительства, а также нанимать работников с украинским, польским или другим гражданством в соответствии с национальным законодательством сторон, что обеспечивает гибкость и эффективность.

В то же время поступление гарантий и резервных аккредитивов, служащих финансовой гарантией, выданной BGK в Украине, при этом риск покрывается такими организациями, как Европейская Комиссия и/или Министерство финансов Польши, признается приемлемым залогом с коэффициентом ликвидности 1,0 для определения кредитного риска по активным банковским операциям украинских банков, что создает к банкам.

В свою очередь, гарантии, кредиты и ссуды, предоставленные BGK в рамках этой деятельности, а также другие банковские операции, осуществляемые с целью поддержки восстановления и развития Украины, учитываются Национальным банком Украины при расчете пруденциальных нормативов в соответствии с положениями Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 575/2013 от 26 июня (ЕС) № 648/2012, обеспечивающий прозрачность и соответствие международным стандартам.

Кроме того, соглашение определяет разрешенные виды деятельности BGK, включающие предоставление финансовой помощи в форме займов или других финансовых инструментов, таких как поддержка экспорта, гранты или гарантии в евро, долларах США или другой валюте, как Правительства Украины, так и любым государственным учреждениям, в том числе муниципалитетам, а также государственным или частным компаниям.

Банк также может оказывать техническую помощь и гранты, включая обучение и развитие потенциала государственных и частных субъектов хозяйствования, финансово-банковских учреждений, а также национальных, иностранных или международных ассоциаций и организаций, оказывающих такую помощь субъектам хозяйствования, которые являются резидентами Украины и действуют в соответствии с ее законодательством, что способствует усилению компетенций и развития.

Кроме того, BGK имеет право предоставлять безусловные, безотзывные гарантии по первому требованию действующих на территории Украины банков. Это создает дополнительные гарантии стабильности и поддержки украинского финансового сектора в процессе восстановления экономики и реализации инвестиционных проектов, обеспечивая комплексную поддержку для восстановления и развития государства.