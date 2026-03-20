20 марта 2026, 16:36 Читати українською

Продажа Мотор-Банка и ПИН Банка: Фонд гарантирования изменил условия конкурса

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) внес коррективы в условия открытых конкурсов по выводу с рынка двух неплатежеспособных финучреждений — Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка (ПИН Банка). Соответствующие решения № 288 и № 289 были приняты исполнительной дирекцией Фонда 19 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Эти изменения направлены на финализацию процесса поиска новых собственников для банков, к которым ранее проявили интерес более десяти потенциальных покупателей.

Что же изменилось в условиях конкурса?

Решениями Фонда внедрены четыре ключевых обновления:

  • по результатам оценки всего имущества и 100% акций банков, проведенной независимыми субъектами оценочной деятельности, определена первоначальная (минимальная) стоимость 100% акций каждого из банков в случае желания приобрести банк в целом;
  • установлен размер гарантийного взноса в иностранной валюте и добавлены реквизиты мультивалютного счета для возможности зачисления такого взноса;
  • уточнены требования к конкурсному предложению для частных случаев;
  • откорректирован крайний срок представления победителем открытого конкурса в Фонд разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию и согласование НБУ, получение существенного участия в неплатежеспособном или переходном банке.

Кто претендует на банки?

В настоящее время интерес к активам проявили 11 потенциальных инвесторов. При этом большинство из них — 9 человек — рассматривают возможность приобретения банков в целом, а не только отдельных частей имущества или пассивов.

В Фонде отмечают, что окончательный результат будет зависеть от трех факторов:

  • Заинтересуют ли активы инвесторов после детального изучения документации банков.
  • Получат ли покупатели «зеленый свет» от Нацбанка.
  • Будет ли предложение принципа наименьших расходов для государства, как того требует закон.

Важные даты для инвесторов

Процесс вывода банков с рынка выходит на финишную прямую.

До 24 марта 2026 г. (включительно) квалифицированные инвесторы должны подать свои окончательные конкурсные предложения.

До 31 марта 2026 Фонд рассмотрит предложения и официально определит победителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
