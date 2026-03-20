Продажа Мотор-Банка и ПИН Банка: Фонд гарантирования изменил условия конкурса

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) внес коррективы в условия открытых конкурсов по выводу с рынка двух неплатежеспособных финучреждений — Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка (ПИН Банка). Соответствующие решения № 288 и № 289 были приняты исполнительной дирекцией Фонда 19 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Эти изменения направлены на финализацию процесса поиска новых собственников для банков, к которым ранее проявили интерес более десяти потенциальных покупателей.

Что же изменилось в условиях конкурса?

Решениями Фонда внедрены четыре ключевых обновления:

по результатам оценки всего имущества и 100% акций банков, проведенной независимыми субъектами оценочной деятельности, определена первоначальная (минимальная) стоимость 100% акций каждого из банков в случае желания приобрести банк в целом;

установлен размер гарантийного взноса в иностранной валюте и добавлены реквизиты мультивалютного счета для возможности зачисления такого взноса;

уточнены требования к конкурсному предложению для частных случаев;

откорректирован крайний срок представления победителем открытого конкурса в Фонд разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию и согласование НБУ, получение существенного участия в неплатежеспособном или переходном банке.

Кто претендует на банки?

В настоящее время интерес к активам проявили 11 потенциальных инвесторов. При этом большинство из них — 9 человек — рассматривают возможность приобретения банков в целом, а не только отдельных частей имущества или пассивов.

В Фонде отмечают, что окончательный результат будет зависеть от трех факторов:

Заинтересуют ли активы инвесторов после детального изучения документации банков.

Получат ли покупатели «зеленый свет» от Нацбанка.

Будет ли предложение принципа наименьших расходов для государства, как того требует закон.

Важные даты для инвесторов

Процесс вывода банков с рынка выходит на финишную прямую.

До 24 марта 2026 г. (включительно) квалифицированные инвесторы должны подать свои окончательные конкурсные предложения.

До 31 марта 2026 Фонд рассмотрит предложения и официально определит победителей.