19 марта 2026, 17:12 Читати українською

В НБУ объяснили, что происходило с долларом в последние недели

В течение последних недель доллар США подорожал по отношению к большинству валют, прежде всего из-за усиления геополитической неопределенности, вызвавшей турбулентность на мировых финансовых и товарных рынках. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пишный на брифинге в НБУ 19 марта.

Фото: Андрей Пышный

Как реагировала гривна

По словам Пышного, при этом обменный курс гривны к евро и многим другим валютам стран — основных торговых партнеров Украины — изменился незначительно.

«Российская агрессия и в дальнейшем остается основным риском, создавая угрозы для ценовой динамики и экономической активности в Украине. В то же время в течение последних месяцев усилились риски, связанные с обострением геополитической конфронтации в мире», — сказал глава НБУ.

По его словам, если война на Ближнем Востоке будет длительной, мировые цены на энергоресурсы с высокой вероятностью существенно отклонятся от траектории прогноза НБУ. С одной стороны, это дополнительно усилит инфляционное давление в Украине, с другой — увеличит способность России продолжать полномасштабную войну.

Однако, по мнению главы НБУ, учитывая все более активное вовлечение европейского сообщества в украинские вопросы, сохраняется также вероятность реализации и положительных сценариев. Они, в частности, связаны с усилением военной и финансовой поддержки со стороны партнеров.

«С начала года Украина получила $5,5 млрд официального финансирования. Благодаря этим поступлениям правительство смогло профинансировать все критические расходы бюджета и сохранить запас средств для покрытия будущих бюджетных потребностей. Международные резервы оставались на высоком уровне и на конец февраля составляли около $55 млрд. Такой уровень резервов поддерживает высокую способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка», — сказал Пышный.

Что происходит на межбанке

Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту спроса на валюту и росту курса доллара не только в Украине, но и в мире, однако ситуация на межбанковском валютном рынке Украины остается под контролем, констатировал Национальный банк Украины.

«Официальный курс по состоянию на 13 марта был на уровне 44,16 грн/$1, официальный на сегодня — 43,90 грн/$1. Ситуация на межбанковском рынке с точки зрения текущей ситуации нами рассматривается как удовлетворительная», — сказал заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий.

По его словам, в январе и феврале события на валютном рынке подчинялись сезонным факторам, в том числе в первой половине января наблюдалась умеренная девальвация гривны из-за традиционного увеличения бюджетных расходов в конце бюджетного года.

«Со второй половины января в течение шести последующих недель наблюдалось увеличение предложения валюты, соответственно сократился чистый спрос, и гривна находилась в таком боковом тренде на уровнях 43,10−43,30 грн/$1», — констатировал Гелетий.

Он отметил, что Нацбанк ожидал в марте традиционного сезонного увеличения предложения и ревальвации гривны, но в результате событий на Ближнем Востоке и геополитического шока произошел рост спроса, который был, прежде всего, обусловлен ценами на энергетические ресурсы.

«Вырос спрос на энергетические ресурсы, что обусловило расширение чистого спроса на валютном рынке уже в первой половине марта. Мы также наблюдали укрепление доллара в паре доллар-евро, что обусловило рост спроса на импорт товаров, оплата за которые осуществляется в евро. Также снизилось предложение, что обусловлено тем, что экспортеры сократили продажу валюты», — описал заместитель главы НБУ ситуацию на межбанке.

Он добавил, что также наблюдался рост спроса на наличную валюту: если в феврале среднедневной показатель составлял $25 млн, то в последние дни — где-то $45−47 млн.

«Тем не менее, ситуация находится под контролем. Нашим приоритетом, согласно стратегии валютных смягчений, является расширение гибкости колебаний. Это обеспечивается. Нам важно обеспечить усиление адаптивности нашей экономики к внутренним и внешним шокам», — отметил Гелетий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
