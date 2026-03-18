Украинцы продолжают накапливать долговые обязательства. По состоянию на начало марта 2026 года в Едином реестре должников (ЕРБ) зафиксировано уже более 9,5 миллионов записей. Только за последний год Реестр пополнился на 514 360 новых производств, что составляет прирост в 6%. Об этом свидетельствуют последние данные платформы Опендатабот.
За год украинцы накопили более полумиллиона новых долгов — Опендатабот
Важно понимать, что Реестр является динамичным инструментом: данные в нем обновляются непрерывно, поскольку исполнительные производства каждый день открываются по новым долгам и закрываются после их погашения.
Структура задолженности
Анализ категорий взысканий показывает, что чаще всего украинцы попадают в список должников из-за административных проступков и неоплаченных счетов:
- Штрафы за нарушение ПДД: Это самая массовая определенная категория, насчитывающая более 2 млн производств (21,1% от общего количества).
- Административные правонарушения: Сюда относятся случаи, не связанные с безопасностью дорожного движения — более 1,93 млн записей (20,3%).
- Взыскания в пользу государства: Различные санкции, пошлины и штрафы охватывают 1,65 млн. случаев (17,3%).
- Коммунальные долги: Задолженность за свет, воду и газ стала причиной открытия более 816 тысяч производств (8,6%).
- Судебный сбор: Взыскания по этой статье касаются почти 625 тысяч человек (6,6%).
- Алименты: Невыполнение родительских обязанностей зафиксировано более чем в 209 тысячах производств (2,2%).
Впрочем, наибольшей категорией остаются долги, не отнесенные исполнителями к какой-либо из отдельных категорий: — то есть производств, которые не подпадают под отдельные определенные категории: 2,1 млн, или 22% всех записей.
Частный исполнитель Андрей Авторгов объясняет такую статистику изменениями в классификации Минюста, которые направлены на выявление проблемных производств, из-за чего многие записи попадают в раздел «другие».
В то же время больше всего за год (+63%) увеличилось количество производств по специальной конфискации — с 1 049 до 1 709. Также заметно возросло количество производств по обращению взыскания на имущество, определенное исполнительным документом — с 17 173 до 23 548 (+37%).
География долгов
Традиционно по количеству должников лидирует Днепропетровщина, где сосредоточено более 1 млн производств (около 11% от всего Реестра). Также в пятерку областей с наибольшей долговой нагрузкой вошли:
- Харьковская область (675 тыс.)
- Город Киев (667 тыс.)
- Одесская область (585 тыс.)
- Донецкая область (526 тыс.)
Гендерный аспект
Статистика свидетельствует о значительном гендерном разрыве среди должников. Подавляющее большинство записей в Реестре приходится на мужчин — 7,1 млн производств (74%). На женщин же оформлено 2,44 млн производств (26%). При этом следует учитывать, что на одного человека могут быть открыты сразу несколько исполнительных производств за различные правонарушения.
