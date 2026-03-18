Фонд гарантирования увеличил выплаты кредиторам седьмой очереди Проминвестбанка более чем на 800 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГОФО) принял решение о существенном увеличении суммы удовлетворения требований кредиторов Проминвестбанка. Согласно решению от 16 марта 2026 года объем выплат для седьмой очереди реестра возрастет на 817,85 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Это стало возможным благодаря внесению изменений в реестр акцептованных требований и наличию средств, полученных от реализации активов банка.

Ключевые показатели выплат

После очередного этапа распределения средств общая картина расчетов с кредиторами седьмой очереди выглядит следующим образом:

Сумма дополнительного финансирования: 817852988,96 грн.

Общий объем удовлетворенных требований (седьмая очередь): 3689918745,71 грн.

Процент покрытия: теперь требования кредиторов этой очереди удовлетворены на 83% их общей суммы.

Порядок получения средств

Фонд отметил, что выплаты кредиторам производятся в безналичной форме пропорционально сумме требований, относящихся каждому кредитору одной очереди, путем перечисления средств на счета кредиторов Проминвестбанка. Требования каждой следующей очереди удовлетворяются по мере поступления средств от продажи имущества (активов) банка после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.