Фонд гарантирования продлил временную администрацию в Мотор-Банке и Первом инвестиционном банке

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решением от 16 марта № 272 продлила срок временной администрации в Мотор-Банке и Первом инвестиционном банке. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В Мотор-Банке временная администрация продлена на один месяц — с 20 марта по 19 апреля 2026 года включительно. В этот период также продлены полномочия уполномоченного лица Фонда Дениса Новикова.

Аналогичное решение принято и в отношении Первого инвестиционного банка: администрация будет действовать с 20 марта по 19 апреля 2026 года, а полномочия уполномоченного лица Елены Павелко также продлены.