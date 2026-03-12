Банки инвестировали 38,7 млрд грн в восстановление энергосектора Украины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2026, 19:32 Читати українською

Банки инвестировали 38,7 млрд грн в восстановление энергосектора Украины

Национальный банк Украины обнародовал результаты масштабной программы кредитования энергосектора. Согласно последнему опросу, за период с июня 2024 по март 2026 года украинские банки профинансировали энергетические проекты на общую сумму 38,7 млрд грн.

Банки инвестировали 38,7 млрд грн в восстановление энергосектора Украины
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

География финансирования охватила 21 область Украины, что позволило существенно усилить устойчивость энергосистемы после массированных атак.

Кто и на что получал деньги?

Банковская поддержка распределилась между крупным бизнесом и частными домохозяйствами:

  • Бизнес получил более 3 тысяч кредитов на общую сумму 35,9 млрд грн.
  • Граждане оформили более 15 тысяч ссуд на сумму 2,8 млрд грн.

Благодаря этим средствам в Украине удалось построить и восстановить генерацию мощностью 1,405 ГВт. Приоритетными направлениями стали солнечные электростанции (СЭС), газовые установки и гидро-, био- и ветровые электростанции.

Кроме того, средства были направлены на системы хранения энергии (аккумуляторы, инверторы) и модернизацию теплооборудования общей мощностью 587 МВт.

Предоставленные ранее кредиты постепенно погашаются частично или полностью, поэтому валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам на 1 марта 2026 года составил 25,7 млрд грн, физическим лицам — 2,2 млрд грн.

Результаты кредитования

По словам регулятора, за 2025 год чистые гривневые кредиты бизнеса выросли более чем на треть, а проникновение кредитов в экономику увеличилось впервые с начала полномасштабного вторжения с 7,7 до 8,7% ВВП по чистым кредитам бизнеса.

Новые условия и расширение возможностей

Для дальнейшей поддержки отрасли Нацбанк в феврале внедрил изменения в способы оценки кредитных рисков, что позволит банкам действовать смелее. Также были обновлены условия Совместного меморандума, к которому уже присоединились 53 банка-подписанта.

Это обновление предполагает более гибкие кредитные продукты для инвестиционных проектов, что поможет бизнесу быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям войны. Совет по финансовой стабильности уже инициировал обновление Стратегии развития кредитования, чтобы обеспечить долгосрочный эффект без рисков для финансовой системы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ярослав Голобородько и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами