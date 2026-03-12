Банки инвестировали 38,7 млрд грн в восстановление энергосектора Украины

Национальный банк Украины обнародовал результаты масштабной программы кредитования энергосектора. Согласно последнему опросу, за период с июня 2024 по март 2026 года украинские банки профинансировали энергетические проекты на общую сумму 38,7 млрд грн.

География финансирования охватила 21 область Украины, что позволило существенно усилить устойчивость энергосистемы после массированных атак.

Кто и на что получал деньги?

Банковская поддержка распределилась между крупным бизнесом и частными домохозяйствами:

Бизнес получил более 3 тысяч кредитов на общую сумму 35,9 млрд грн.

Граждане оформили более 15 тысяч ссуд на сумму 2,8 млрд грн.

Благодаря этим средствам в Украине удалось построить и восстановить генерацию мощностью 1,405 ГВт. Приоритетными направлениями стали солнечные электростанции (СЭС), газовые установки и гидро-, био- и ветровые электростанции.

Кроме того, средства были направлены на системы хранения энергии (аккумуляторы, инверторы) и модернизацию теплооборудования общей мощностью 587 МВт.

Предоставленные ранее кредиты постепенно погашаются частично или полностью, поэтому валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам на 1 марта 2026 года составил 25,7 млрд грн, физическим лицам — 2,2 млрд грн.

Результаты кредитования

По словам регулятора, за 2025 год чистые гривневые кредиты бизнеса выросли более чем на треть, а проникновение кредитов в экономику увеличилось впервые с начала полномасштабного вторжения с 7,7 до 8,7% ВВП по чистым кредитам бизнеса.

Новые условия и расширение возможностей

Для дальнейшей поддержки отрасли Нацбанк в феврале внедрил изменения в способы оценки кредитных рисков, что позволит банкам действовать смелее. Также были обновлены условия Совместного меморандума, к которому уже присоединились 53 банка-подписанта.

Это обновление предполагает более гибкие кредитные продукты для инвестиционных проектов, что поможет бизнесу быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям войны. Совет по финансовой стабильности уже инициировал обновление Стратегии развития кредитования, чтобы обеспечить долгосрочный эффект без рисков для финансовой системы.