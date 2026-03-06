Multi от Минфин
6 марта 2026, 14:37

Кадровые изменения в НБУ: Департамент монетарной политики и экономического анализа получил нового руководителя

С 6 марта 2026 года Михаил Ребрик официально назначен директором Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины. До этого, с декабря 2025 года, он занимал должность исполняющего обязанности руководителя этого подразделения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кадровые изменения в НБУ: Департамент монетарной политики и экономического анализа получил нового руководителя
Фото: Михайло Ребрик

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сфера ответственности и ключевые задачи

Новоназначенный директор будет координировать работу департамента, входящего в вертикаль «Монетарная стабильность» под руководством заместителя главы НБУ Владимира Лепушинского.

Среди основных обязанностей Ребрика:

  • реализация стратегии монетарной политики и решений относительно инструментов монетарной политики, применяемых Нацбанком;
  • подготовка макроэкономического прогноза по основным секторам, разработка и сопровождение системы прогнозных моделей;
  • анализ государственной экономической политики, а также развитие монетарного, реального, фискального, внешнего секторов и международной экономики;
  • организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комитета по монетарной политике;
  • организация и координация исследовательской работы в Национальном банке; координация фундаментальных и прикладных исследований в области монетарной политики, макроэкономического развития, методов моделирования и прогнозирования.

Опыт и профессиональный путь

Михаил Ребрик имеет многолетний опыт научной работы, в частности, в проведении аналитических, теоретических и прикладных исследований.

В НБУ он работает с апреля 2020 года, в частности, с декабря 2025 года исполнял обязанности директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С декабря 2024 и до назначения директором Михаил Ребрик работал заместителем директора департамента — начальником управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа, в 2020—2024 годах — начальником управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа.

До работы в Национальном банке он два года работал главным менеджером по макроэкономическому анализу Казначейства Райффайзен Банка.

Имеет многолетний опыт научной и преподавательской работы в Черкасском институте банковского дела Университета банковского дела Национального банка (2014−2018 годы), Севастопольском институте банковского дела Национального банка (2012−2014 годы), Украинской академии банковского дела Национального банка (2008−2011 годы).

Михаил Ребрик в 2008 году с отличием окончил Украинскую академию банковского дела Национального банка (магистр банковского дела). В 2012 году получил степень кандидата экономических наук.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
