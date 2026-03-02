Multi от Минфин
2 марта 2026, 12:00 Читати українською

«Яркий старт с àбанком» — выигрывай iPhone 17 Pro

àбанк запускает акцию для новых клиентов, в рамках которой пользоваться картой — это не только удобное финансовое решение, но и возможность получить современный смартфон.

«Яркий старт с àбанком» — это сочетание удобного сервиса и возможности выиграть современный iPhone 17 Pro

Сегодня пользоваться картой удобно и привычно. А вместе с àбанком старт становится ярче: это уже не просто карта, а современный сервис, выгодные условия и шанс стать владельцем iPhone 17 Pro, выполнив условия акции.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо:

  • открыть карту àбанка;

  • добавить ее в Apple Pay или Google Pay;

  • осуществить не менее 3 оплат с карты на сумму от 200 грн.

Каждая следующая транзакция от 200 грн дает дополнительный шанс на победу.

Призовой фонд

В рамках акции будет разыграно 5 iPhone 17 Pro 256 GB.

Еженедельно во время прямых эфиров на официальной странице в Instagram будет определяться один победитель, получающий новый смартфон.

Дополнительно самый активный участник недели получит брендированный мерч от банка.

Срок проведения

Акция действует с 1 по 31 марта 2026 года.

«Яркий старт с àбанком» — это сочетание удобного сервиса и возможности выиграть современный iPhone 17 Pro.

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуются более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. àбанк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагает наиболее технологичные решения. Одна из стратегических целей банка — содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. Банк продолжает реализовывать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.

Источник: àбанк
