àбанк запускает акцию для новых клиентов, в рамках которой пользоваться картой — это не только удобное финансовое решение, но и возможность получить современный смартфон.
«Яркий старт с àбанком» — выигрывай iPhone 17 Pro
Сегодня пользоваться картой удобно и привычно. А вместе с àбанком старт становится ярче: это уже не просто карта, а современный сервис, выгодные условия и шанс стать владельцем iPhone 17 Pro, выполнив условия акции.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо:
-
открыть карту àбанка;
-
добавить ее в Apple Pay или Google Pay;
-
осуществить не менее 3 оплат с карты на сумму от 200 грн.
Каждая следующая транзакция от 200 грн дает дополнительный шанс на победу.
Призовой фонд
В рамках акции будет разыграно 5 iPhone 17 Pro 256 GB.
Еженедельно во время прямых эфиров на официальной странице в Instagram будет определяться один победитель, получающий новый смартфон.
Дополнительно самый активный участник недели получит брендированный мерч от банка.
Срок проведения
Акция действует с 1 по 31 марта 2026 года.
«Яркий старт с àбанком» — это сочетание удобного сервиса и возможности выиграть современный iPhone 17 Pro.
Об àбанке
àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуются более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. àбанк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагает наиболее технологичные решения. Одна из стратегических целей банка — содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. Банк продолжает реализовывать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.
