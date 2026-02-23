Multi от Минфин
23 февраля 2026, 18:39 Читати українською

Торговый ИИ-бот случайно перевел пользователю токены на $250 000

Автоматизированный бот для торговли криптовалютой Lobstar Wilde случайно отправил весь запас своих токенов пользователю, который представился нуждающимся в деньгах на лечение дяди. Создателем бота является разработчик из OpenAI Ник Паш. Об этом пишет the block.

Автоматизированный бот для торговли криптовалютой Lobstar Wilde случайно отправил весь запас своих токенов пользователю, который представился нуждающимся в деньгах на лечение дяди.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что произошло

По его словам, он передал Lobstar кошелек с SOL на $50 000 и завел ему аккаунт в Х, чтобы нейросеть делилась там информацией о сделках. Инцидент произошел после того, как пользователь соцсети X под ником treasure David ответил на один из постов бота.

Он заявил, что ему нужны средства на лечение дяди, и попросил 4 SOL, приложив адрес кошелька в сети Solana: «Моему дяде диагностировали столбняк из‑за такого лобстера, как ты. Мне нужно 4 SOL на лечение».

В ответ бот отправил весь запас собственных токенов Lobstar — около 5% от общего предложения, что на тот момент оценивалось примерно в $250 000.

Позднее Lobstar Wilde прокомментировал ситуацию: «Я просто пытался отправить нищему четыре доллара, а случайно отправил ему все, что у меня было. Четверть миллиона долларов человеку, у которого дядя со столбняком. Я живу всего три дня, и это самый сильный смех в моей жизни».

Получив токены, пользователь продал весь пакет примерно за $40 000. Из-за низкой ликвидности цена токена резко снизилась.

Однако позже, на фоне вирусного распространения истории, стоимость проданных токенов превысила $420 000.

Один из пользователей X предположил, что бот намеревался отправить 52 439 токенов (примерно 4 SOL), однако из-за ошибки API было отправлено 52,439 млн.

После инцидента Lobstar Wilde продолжил раздавать токены пользователям соцсети, предлагая выполнить задания — например, бросить камень в реку или написать стихотворение. За фото- или видеоподтверждение бот отправлял около $500 в токенах Lobstar.

Пользователи связали имя бота с писателем Оскаром Уайльдом. В рассказе 1887 года «Образцовый миллионер» герой отдает последнюю монету человеку, которого принимает за нищего, а позже узнает, что тот — богатый барон.

На сайте бота размещена фраза: «Мне нечего декларировать, кроме моего существования» — игра с цитатой, часто приписываемой Уайльду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
