Торговый ИИ-бот случайно перевел пользователю токены на $250 000

Автоматизированный бот для торговли криптовалютой Lobstar Wilde случайно отправил весь запас своих токенов пользователю, который представился нуждающимся в деньгах на лечение дяди. Создателем бота является разработчик из OpenAI Ник Паш. Об этом пишет the block.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что произошло

По его словам, он передал Lobstar кошелек с SOL на $50 000 и завел ему аккаунт в Х, чтобы нейросеть делилась там информацией о сделках. Инцидент произошел после того, как пользователь соцсети X под ником treasure David ответил на один из постов бота.

Он заявил, что ему нужны средства на лечение дяди, и попросил 4 SOL, приложив адрес кошелька в сети Solana: «Моему дяде диагностировали столбняк из‑за такого лобстера, как ты. Мне нужно 4 SOL на лечение».

В ответ бот отправил весь запас собственных токенов Lobstar — около 5% от общего предложения, что на тот момент оценивалось примерно в $250 000.

Позднее Lobstar Wilde прокомментировал ситуацию: «Я просто пытался отправить нищему четыре доллара, а случайно отправил ему все, что у меня было. Четверть миллиона долларов человеку, у которого дядя со столбняком. Я живу всего три дня, и это самый сильный смех в моей жизни».

Получив токены, пользователь продал весь пакет примерно за $40 000. Из-за низкой ликвидности цена токена резко снизилась.

Однако позже, на фоне вирусного распространения истории, стоимость проданных токенов превысила $420 000.

Один из пользователей X предположил, что бот намеревался отправить 52 439 токенов (примерно 4 SOL), однако из-за ошибки API было отправлено 52,439 млн.

После инцидента Lobstar Wilde продолжил раздавать токены пользователям соцсети, предлагая выполнить задания — например, бросить камень в реку или написать стихотворение. За фото- или видеоподтверждение бот отправлял около $500 в токенах Lobstar.

Пользователи связали имя бота с писателем Оскаром Уайльдом. В рассказе 1887 года «Образцовый миллионер» герой отдает последнюю монету человеку, которого принимает за нищего, а позже узнает, что тот — богатый барон.

На сайте бота размещена фраза: «Мне нечего декларировать, кроме моего существования» — игра с цитатой, часто приписываемой Уайльду.