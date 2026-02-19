Multi от Минфин
українська
19 февраля 2026, 18:38

НБУ отнес Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк к категории неплатежеспособных

В четверг, 19 февраля 2026 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ отнес Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк к категории неплатежеспособных
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Оба банка не смогли выполнить требования регулятора по финансовому оздоровлению после того, как еще в декабре 2025 года были признаны проблемными.

Причины закрытия

Регулятор отмечает, что оба учреждения долгое время осуществляли рисковую деятельность и не соблюдали норматив минимального размера регулятивного капитала. Несмотря на требования НБУ, банки не предоставили надлежащих планов финансового оздоровления и продолжали работать с убытками.

Показатели капитала на момент закрытия (при норме не менее 200 млн. грн.):

  • Мотор-Банк — 173 млн грн.
  • Первый инвестиционный банк — 73 млн грн.

Воздействие на рынок и гарантии для вкладчиков

В Нацбанке отмечают, что исчезновение этих учреждений не угрожает финансовой стабильности Украины. Доля каждого из них в банковском секторе мизерна — всего 0,01% от общих активов рынка.

Что важно знать вкладчикам — согласно действующему законодательству, введенному в 2022 году, государство гарантирует полное возмещение вкладов.

Каждый вкладчик обоих банков получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплату в размере 100% от суммы вклада, включая начисленные проценты.

Выплаты будут производиться по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

