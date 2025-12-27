Верховный Суд расставил точки над «i» в процедуре чарджбека: когда банк не обязан возвращать деньги

Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу № 757/19840/20-ц, которое создает важный прецедент для клиентов банков. Суд постановил: инициирование процедуры чарджбека (chargeback, обжалование платежа) — это право, а не обязанность банка. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суть конфликта: $112 500 на счета псевдоброкеров

Истец в 2017 году добровольно совершил 22 транзакции через ПриватБанк в пользу компании Trade12 (Exo Capital Markets Ltd) для торговли на бирже. Общая сумма составила $112 500. Впоследствии клиент заявил, что услуг не получил, а компания оказалась мошеннической, и потребовал от банка вернуть средства через механизм чарджбека.

Банк обжаловал только часть платежей, по которым удалось вернуть небольшую сумму. Относительно остальных транзакций банк отказался инициировать арбитраж в платежных системах. Клиент подал в суд, пытаясь взыскать с банка $102 500 убытков.

Почему Верховный Суд принял сторону банка? Пять ключевых выводов

Верховный Суд поддержал позицию апелляционной инстанции и сформировал четкие тезисы об ответственности финансовых учреждений.

Чарджбек — это право банка, а не его обязанность. Правила Visa и MasterCard позволяют банку самостоятельно решать, достаточно ли оснований для обжалования. Банк не обязан инициировать эту процедуру автоматически по каждому запросу клиента.

Инвестиции не подлежат возврату. Согласно правилам MasterCard операции, связанные с инвестициями, валютными торгами и переводами на брокерские счета, не подлежат обжалованию, если средства были успешно зачислены на счет торговца.

Добровольность превыше всего. Поскольку клиент сам подтверждал платежи и понимал их суть, банк не может считаться виновным в потере этих средств.

Банк — только исполнитель. Банк-эмитент не несет ответственности за мошеннические действия третьих лиц (брокеров, онлайн магазинов), если он должным образом выполнил платежное поручение клиента.

Отсутствие состава гражданского правонарушения. Суд не увидел прямую связь между действиями банка и убытками клиента. Ущерб возник из-за действий мошенников, а не из-за отказа банка в чарджбеке.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу истца и оставил в силе решение Киевского апелляционного суда. Суд также подтвердил, что банк-эмитент не несет финансовой ответственности за убытки клиента, если они возникли в результате мошеннических действий третьих лиц, при условии, что клиент добровольно совершил платеж, а правила платежной системы не предусматривают возможности обжалования таких операций.

Какие последствия это имеет для украинцев

Это решение означает, что пользователи карт несут полную персональную ответственность за переводы в пользу сомнительных инвестиционных платформ, онлайн-казино или непроверенных брокеров.