В новом эпизоде подкаста «Страхование по-людски» от Finance.ua раскрываем одну из самых обсуждаемых тем на украинском авторынке — покупка авто из США.
Авто из США: вся правда о «битках», КАСКО и экономии (видео)
Вместе с экспертами говорили о том, какие американские авто действительно выгодны, какие риски следует учесть еще до участия в аукционе и как работает страхование таких авто в Украине.
Гости выпуска, ежедневно работающие с американским авторынком и страховыми кейсами:
- Дмитрий Буряк — основатель компании Day Drive.
- Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua.
Ответили на самые острые вопросы:
- какова реальная экономия при пригоне авто из США по сравнению с Европой;
- действительно ли все авто из Америки — «тоталы» и как проверить скрытые дефекты;
- как работает страхование автомобилей из США и чем отличается тариф;
- какова реальная финальная стоимость авто из Америки;
- и какие авто сейчас выгодно везти из США.
Авто из США — это действительно может быть выгодно, но только при профессиональном подходе: тщательной проверке, честной смете и правильной логистике. Иначе — экономия легко превращается в разочарование.
Смотрите полный выпуск подкаста «Страхование по-людски», чтобы узнать все нюансы, реальные цифры и советы экспертов.
По промокоду «daydrive» получите скидку -1000 грн на Автогражданку.
* максимальная сумма скидки по промокоду 17%
