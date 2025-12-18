Multi от Минфин
18 декабря 2025, 10:00 Читати українською

Скорая финансовая помощь онлайн: что необходимо знать перед оформлением микрозайма

В жизни нередки ситуации, когда определенная сумма средств нужна немедленно — до зарплаты, на лечение, ремонт техники, покупку новой одежды или обуви. Банки тщательно изучают платежеспособность заемщика и дают ответы на запросы в течение нескольких дней. Поэтому при возникновении непредвиденных обстоятельств такой вариант не всегда сможет спасти ситуацию.

В жизни нередки ситуации, когда определенная сумма средств нужна немедленно — до зарплаты, на лечение, ремонт техники, покупку новой одежды или обуви.

Если требуется небольшая сумма на короткий срок, оптимальным решением станет онлайн-кредит. МФО работают быстрее банков и не выдвигают жестких требований к заемщикам. Впрочем, упрощенная процедура не отменяет необходимости внимательно читать условия предоставления займа и выбрать надежного кредитора.

Плюсы и минусы онлайн-кредитования

Онлайн-кредиты пользуются высоким спросом среди украинцев благодаря ряду преимуществ.

  • Быстрое оформление. Заявка рассматривается в среднем 10−15 минут. Деньги на карту поступают почти сразу после согласования с условиями договора и подписания его онлайн.

  • Минимум требований. Для получения займа достаточно предоставить паспорт, ИНН и данные банковской карты. Залог и поручительство другого лица не требуются.

  • Высокая вероятность одобрения. МФО лояльны к новым клиентам и часто не отказывают даже тем, кто не имеет идеальной кредитной истории и подтвержденного дохода. Денежные средства без проблем выдаются студентам, пенсионерам и лицам, которые не трудоустроены официально.

  • Доступность 24/7. Подать заявку можно в любое время суток, одобрение происходит автоматически.

В то же время онлайн-кредиты не являются универсальным решением. Микрозаймы предоставляются сроком до 1 месяца, обычно это сравнительно небольшие суммы — до 20 000−55 000 грн. Кроме того, процентные ставки в МФО значительно выше по сравнению с банковскими кредитами.

На что обращать внимание при выборе МФО и кредитной программы

Перед оформлением онлайн-кредита заемщикам следует внимательно изучить условия предоставления займа и обратить внимание на следующие основные моменты:

  • Реальная ставка за день пользования заемными средствами. Ставка 0,01% обычно действует только для новых клиентов в течение ограниченного периода.

  • Сумма и дата возврата кредита. Убедитесь, что можете отдать деньги вовремя.

  • Штрафы за просрочку, наличие опции пролонгации договора и условия ее использования.

Кроме того, один из самых больших рисков — высокая активность мошеннических ресурсов, которые маскируются под сайты микрофинансовых организаций. Популярность быстрых кредитов используют злоумышленники, поэтому рекомендуем быть внимательными и при поиске кредитора пользоваться проверенными сервисами. Например, на платформе Portmone.com.ua собран список проверенных МФО, работающих легально, и доступна полная информация об условиях предоставления займа.

Кредиты онлайн на Portmone: как оформить микрозайм

Алгоритм оформления онлайн-кредита через Portmone очень прост.

  1. В категории «Кредиты» найдите раздел «Оформить кредит».

  2. Ознакомьтесь с предложениями кредитных организаций, выберите наиболее подходящую вам и нажмите «Оформить».

  3. Зарегистрируйтесь на сайте МФО и войдите в личный кабинет.

  4. Выберите сумму и срок пользования кредитными средствами.

  5. Заполните анкету, отправьте заявку и дождитесь ее одобрения.

  6. Предоставьте кредитору номер платежной карты и подпишите договор.

  7. Получите деньги на счет.

Погасить кредит можно также с помощью Portmone — на сайте или в мобильном приложении.

Онлайн-кредит — удобное и выгодное решение, если у вас есть возможность вернуть средства за короткий период. Главное — найти надежного кредитора, внимательно изучить и выполнить условия договора. Если вам нужна оперативная финансовая поддержка — просмотрите предложения МФО на Portmone и выбирайте вариант, который, по вашему мнению, является самым лучшим.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 декабря 2025, 11:53
#
Саме на часі лихварів рекламувати, аплодую
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
