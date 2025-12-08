Почему в 2026 году не будут повышать зарплаты военным

Многих людей справедливо возмутило, что в следующем году не будет роста зарплат военных. И это действительно проблема. Почему это происходит и где взять деньги на такие расходы, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Сколько нужно на выплаты военным

Потому что в 2022 году зарплаты, установленные для военных, выглядели высокими и конкурентоспособными. Но за 3 года многое изменилось. Цены росли. Это правда. Но росли и зарплаты людей, не служащих в армии. Этот факт почему-то многих раздражает, но от этого он не перестает быть фактом. Только в 2025 году, по состоянию на октябрь, зарплаты в частном секторе выросли на 18%. В государственном — на 11, кстати. Два года до этого зарплаты в частном секторе росли темпами выше 20% в год.

И баланс нарушился. Теперь зарплаты людей в армии выглядят неконкурентоспособными. Что усугубляет трудности с и без того стагнирующей мобилизацией.

Понимают ли такие вещи во власти? Да, конечно понимают. Чтобы мы там о них не думали, они не дураки. Так почему же зарплаты военных не увеличивают?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить базовую вещь о нашем бюджете. А именно — половину украинского бюджета составляют деньги наших западных партнеров. И за эти деньги финансируют все, кроме армии. Армию нельзя. Таковы правила.

Может ли это правило измениться? Теоретически, да. А практически пока что у нас есть только один прецедент использования процентов с замороженных активов на финансирование нужд ВСУ. Поэтому ограничение действует. И поэтому, например, нельзя забрать с марафона и отдать солдату. То же самое и с депутатами. Это другой котел.

А теперь о сумме. Расходы на выплаты военнослужащим составляют $30 млрд. Можно забрать оттуда налоги, которые начисляются, и тогда чистая сумма будет $25 млрд. Это огромная сумма. Ну просто огромная. И это где-то четверть всего бюджета, или где-то половина всех средств, которые мы способны собрать сами.

И теперь мы можем посчитать. Сколько денег нужно. Даже просто увеличить выплаты военным на мизерные 10% уже будет стоить под $3 млрд. И это увеличение было бы недостаточным и скорее вызвало бы справедливое возмущение.

Так что нам нужно где-то найти миллиардов 10 долларов, чтобы сделать зарплаты военнослужащих хотя бы относительно конкурентоспособными.

И не говорите о коррупции. Потому что, во-первых, борьба с ней идет, и мы увидели, что даже магия не помогает очень влиятельным людям. А во-вторых, вся эта компания Миндича, например, заработала аж $100 млн. Это лишь один процент от необходимой суммы. Даже если предположить, что воруют в 10 раз больше (а это легко предположить) и мы каким-то волшебным образом нашли метод моментально остановить коррупцию, то это дало бы нам лишь десятую часть необходимых денег.

Где взять деньги

Поэтому пока мы не договорились с европейцами, что их деньги должны идти на армию и они должны дать в следующем году на $10 млрд больше, нам нужно искать внутренние резервы. Проводить ту самую детенизацию и искать деньги, которые государство еще не собирало в виде налогов.

И тут вдруг мы слышим от тех же людей, которые справедливо возмущались низкими зарплатами военнослужащих, что поднимать налоги во время войны неуместно. Но стоп. А где тогда брать средства? Печатать, что ли? И когда еще в истории во время войны не поднимали налоги.

Справедливое возмущение в этот момент у тех, кто работает белым и уже платит налоги. Потому что они говорят, что это снова непропорционально ударит по тем, кто работает честно.

Итак. Государство должно собирать больше налогов. Это единственный выход увеличить, значительно увеличить, зарплаты военным. Или, по крайней мере, показать такие намерения, чтобы можно было прийти к европейским налогоплательщикам и попросить у них деньги. И государство должно сделать так, чтобы распределение налогового бремени лежало более или менее справедливо.

Потому что когда в Украине действует внутренний офшор, таможня дырявая и каждый второй занимается скрутками НДС, очень трудно просить еще деньги.

Но здесь оказывается, что налоги на посылки почему-то не нужны.

И тут же оказывается, что и НДС для ФОПов, отсутствие которого и обеспечивает функционирование этого самого внутреннего офшора, также вводить нельзя.

При чем здесь ФОП? Ну просто, а через кого продают всю контрабанду? Если продукция завезена без НДС, то есть без уплаты налогов, то и продать ее нужно без уплаты НДС. Иначе схема не работает. Те самые ФОП без НДС становятся основой скруток.

Но нет, нельзя вводить там НДС. Контрабанда, конечно, это плохо. А скрутки это вообще очень плохо. Но НДС нельзя для ФОПов. Причем интересно, что люди, выступающие против введения этого налога, сразу начинают пугать геноцидом малого бизнеса. Который возникнет из-за дополнительного бухучета и отчетности. Но интересно это потому, что единственная дополнительная операция при введении НДС будет — раз в две недели подать единую накладную через электронную систему. Все. Нужно ли для этого нанимать бухгалтера — вопрос риторический. И где здесь геноцид, не очень ясно.

И да, вы никогда не победите контрабанду, пока действует этот огромный внутренний офшор. А мы же вроде как против контрабанды, или как?

И мы же вроде как хотим увеличить зарплаты военным? Или уже нет?

Правда в том, что в среднем в Украине платят очень мало налогов. Что в мирное время усугубляло проблему неравенства, когда доходы части общества существенно отличались. И не потому, что они честно и много работали. А еще это разрушало конкурентное поле, потому что белому бизнесу было трудно противостоять тем, кто налогов не платит. И все это приводит к тому, что государство не может собирать достаточно налогов.

Поэтому во время войны мы просто не можем себе позволить иметь этот внутренний офшор. И после войны, учитывая нашу демографию и постоянную необходимость быть готовыми к следующему нападению России, кстати, также не сможем.