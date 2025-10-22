Большинство банков ожидает роста объема кредитов — опрос НБУ

Банки оптимистичны по развитию кредитования и планируют и дальше увеличивать кредитные портфели и смягчать кредитные стандарты с учетом обострения конкуренции. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования за третий квартал, сообщает пресс-служба НБУ .

Кредиты бизнеса

По результатам опроса банки ожидают роста кредитов бизнеса — баланс ответов стал самым высоким за всю историю наблюдений с 2015 года.

Спрос на кредиты корпораций в течение ІІІ квартала несколько повысился, и респонденты прогнозируют его рост в следующем квартале на все виды кредитов бизнеса, кроме валютных.

Кредиты для населения

Спрос населения на кредиты также возрос, и банки ожидают дальнейшего его роста.

Долговая нагрузка бизнеса, по мнению респондентов, неизменно умеренная, а закредитованность домохозяйств — низкая.

Кредитные стандарты

В НБУ отметили, что кредитные стандарты для бизнеса в течение ІІІ квартала смягчались, преимущественно крупными банками для долгосрочных ссуд и кредитов крупным предприятиям. Банки планируют несколько ослабить стандарты и в следующем квартале, прежде всего для МСП и краткосрочных ссуд.

Кредитные стандарты для потребительских ссуд также смягчены, в то же время для ипотеки они не изменились. В дальнейшем банки ожидают смягчения стандартов и для потребительских кредитов, и для ипотеки.

Уровень одобрения заявок для кредитов бизнеса в целом увеличился, для кредитов домохозяйствам — повысился для ипотеки, однако почти не изменился для потребительских ссуд.

Риски

Согласно оценкам банков в течение квартала увеличились операционный и кредитный риски, но впервые с начала 2021 года зафиксировано ослабление валютного риска. В следующем квартале респонденты ожидают роста операционного и кредитного рисков, а также определенного усиления валютного риска, в то же время риск ликвидности уменьшится.

Опрос

Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 15 сентября по 6 октября 2025 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 26 финучреждений с долей 96% активов банковской системы.

«Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка», — говорится в сообщении регулятора.