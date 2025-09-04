Multi от Минфин
українська
4 сентября 2025, 10:05

Нацбанк ввел требования к деятельности значимых финкомпаний

Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым определяется значимость финансовой компании и ввел требования к деятельности значимых финансовых компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым определяется значимость финансовой компании и ввел требования к деятельности значимых финансовых компаний.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Критерии, по которым определяется значимость финансовой компании, установлены с учетом размера активов финансовой компании, ее забалансовых обязательств и других факторов, в частности:

  • наличия у финансовой компании статуса ответственного лица признанного Нацбанком финансовой группы из числа средних и крупных групп;
  • наличия у финансовой компании, по определению Нацбанка, высокого или очень высокого риска нарушения прав потребителей финансовых услуг;
  • осуществление финансовой компанией деятельности по предоставлению финансовых услуг в рамках государственных программ или программ органов местного самоуправления определенному кругу лиц, предусматривающих отдельные, определенные такими программами условия предоставления финансовых услуг.

Для значимых финансовых компаний введены требования по их деятельности, касающиеся авторизационных условий и требований к системе управления.

Так, изменениями в положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг введены требования к значимым финансовым компаниям:

  • разработка и представление в НБУ плана деятельности на 3,5 года в соответствии с установленными требованиями;
  • представление уведомления Нацбанка об увеличении размера уставного капитала и документов об источниках происхождения средств для такого увеличения в течение 15 рабочих дней;
  • безотлагательной проверки Национальным банком источников происхождения средств для формирования (увеличения) уставного капитала значимых финансовых компаний/новых руководителей значимых финансовых компаний по их соответствию установленным требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности/новых владельцев существенного участия по их соответствию установленным требованиям к деловой репутации и финансовому/имущественному состоянию.

Также изменениями в положение о требованиях к системе корпоративного управления и системы внутреннего контроля финансовой компании введены требования относительно необходимости в проведении самооценки для определения дополнительных рисков, присущих деятельности финансовой компании, доведение до Национального банка информации о результатах такой самооценки, а также внесение соответствующих изменений в документы по планированию деятельности финансовой компании.

Положение о критериях, по которым определяется значимость финансовой компании, утверждено вступлением в силу с 1 сентября 2025 года постановлением правления НБУ от 27 августа 2025 года № 102.

Изменения в положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг утверждены постановлением правления НБУ от 2 сентября 2025 года № 108, которое вступает в силу 04 сентября 2025 года.

Изменения в положение о требованиях к системе корпоративного управления и системе внутреннего контроля финансовой компании утверждены постановлением правления НБУ от 2 сентября 2025 года № 109, которое вступает в силу 04 сентября 2025 года.

Предполагается, что до 1 февраля 2026 года НБУ обнародует первый список значимых финансовых компаний. Значительные финансовые компании по получению такого статуса обязаны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями до 1 июля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
